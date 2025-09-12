Maduro convoca a venezolanos alistados a los cuarteles para aprender “a disparar”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó este viernes a reservistas, milicianos y jóvenes que se alistaron a presentarse el fin de semana en los cuarteles para recibir entrenamiento militar y aprender “a disparar” para defender al país ante lo que califica como una amenaza de Estados Unidos.

“Todos los venezolanos que se alistaron (...) El pueblo a sus cuarteles para recibir adiestramiento y aprender en los polígonos de tiro a disparar para la defensa de la patria”, exclamó Maduro durante un acto de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Caracas transmitido por la televisión estatal.

Estados Unidos desplegó en las últimas semanas ocho buques al Caribe sur para lo que ha definido como maniobras contra el narcotráfico internacional. No ha planteado oficialmente una acción directa contra Venezuela, aunque Maduro denuncia un “asedio” y una amenaza escudada en la lucha contra el narcotráfico.

El presidente ordenó el despliegue de al menos 25.000 efectivos de la Fuerza Armada en estados fronterizos con Colombia y el Caribe y llamó a los ciudadanos a alistarse en la Milicia Bolivariana, un cuerpo castrense compuesto por civiles, para sumar filas ante una eventual invasión estadounidense.

“Los comuneros, milicianos, reservistas, la juventud y el pueblo que valientemente se han alistado, estarán en las 312 unidades militares de Venezuela. Estarán en los cuarteles para recibir el adiestramiento táctico necesario”, dijo Maduro este viernes.

Maduro compareció al acto de la juventud chavista en un ambiente festivo, bailando y cantando, y después pronunció su encendido discurso.

“Todos los hierros que tiene la República para defenderse: fusiles, tanques y misiles se movilizaron a lo largo y lo ancho del país para defender nuestro derecho a la paz. El que quiera la paz, prepárese para defenderla”, proclamó.

Según publicaciones militares especializadas, como el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), la Milicia en Venezuela dispone de unos 212.000 efectivos, que se suman a los 123.000 soldados de las otras cuatro ramas de la Fuerza Armada.

Pero generales retirados consultados por AFP estiman que en realidad solo unos 30.000 milicianos están bien entrenados y armados en esta fuerza altamente ideologizada, formada principalmente por jubilados, empleados públicos y miembros del partido socialista.