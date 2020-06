La reaparición de Ricardo Gareca en los medios de comunicación ha estado unida a un honesto acto de protesta. Desde la barba rebelde, de hombre paciente en cuarentena, hasta un discurso frontal con el volumen muy alto. El ‘Tigre’ salió a rugir para pedir que el fútbol profesional inicie su proceso de reactivación. Si esta situación se sigue tardando, podría viajar en los próximos días hacia Buenos Aires. Su nombre, junto al de Néstor Bonillo, aparecen en la lista de la Embajada argentina para un vuelo de este sábado. Aún no decide irse, pero su cuenta regresiva se activó hace varias semanas.

Han pasado más de diez días desde que el Presidente Martín Vizcarra anunciara que el fútbol profesional podía iniciar su proceso de reactivación. Desde la Federación Peruana de Fútbol entregaron los protocolos al Ministerio de Salud, y este comunicaría su aprobación entre hoy y mañana.

El director deportivo de la FPF, Juan Carlos Oblitas, explicó en radio Capital que esta aprobación del Minsa ahora determinará qué clubes están listos para regresar a los entrenamientos y cuáles tendrán problemas de logística para cumplir las exigencias sanitarias, en medio de una propagación del Covid-19 aún muy intensa en el país. En este contexto, donde se están tomando decisiones importantes, Gareca ha asumido un liderazgo deportivo que, en una situación normal, le correspondería a las cabezas dirigenciales de la Federación Peruana de Fútbol.

Sí, al entrenador de la selección peruana se le nota impaciente. Desde su entorno más cercano ya le aconsejaron que, si no se programa la vuelta a los entrenamientos esta semana, lo mejor será que tome un vuelo humanitario hacia Buenos Aires y que se reencuentre con su familia. “El Presidente de la República dijo que esto se reactiva en junio. ¿Cuándo en junio? El 30 de junio no nos sirve para reactivar el fútbol”, nos respondió el entrenador argentino la semana pasada.

Es momento para que el presidente de la FPF, Agustín Lozano, encamine esa vuelta a las actividades de la Liga 1. Su silencio preocupa. Lozano debe entender que para el retorno a las competencias habrá que tener mano firme y tomar decisiones que quizá no sean las más conciliadoras. De los 20 clubes de la Primera División, no todos quedarán contentos con el formato que se decida. Pero se tendrá que buscar el mal menor en esta crisis de salud y económica.

Al cierre de esta columna, Lima seguía consolidándose como la primera opción, aunque hay propuestas de clubes como la César Vallejo y equipos del sur que tendrán que ponerse en una balanza. Lo primero por sobre todas las cosas es vigilar la salud. Hay otros clubes como Carlos A. Mannucci que también quieren presentar un plan de reactivación. ¿Pero Mannucci no pertenece a ese grupo de equipos (Binacional también) que menos ha vigilado el bienestar de sus planteles? Estos clubes no deberían tener ni voz ni voto. Primero cumplo con mis jugadores, después opino.

La Liga 1 no encaminará su retorno, si la cabeza de la federación se mantiene en esa posición de no quedar mal con nadie. Esa postura quizá le sirva para tener más votos en las próximas elecciones en Videna, pero no para que el fútbol regrese. Esa actitud de candidato antes de tiempo, quizá tenga como consecuencia que Gareca abandone esa sala de embarques permanente, en la que está hace dos meses. Si el mutis continúa desde la organización de la Liga 1, el ‘Tigre’ lo único que escuchará es la última llamada para subirse a un avión.

