Epicentro

“La mejor manera de reducir la minería ilegal –y afirmar el estado de derecho– es formalizar”.

    Jaime de Althaus
    Por

    Analista político

    "Al estar cerrada la vía formal para crecer, solo queda la delincuencia como decíamos, o capturar los gobiernos subnacionales para asaltar el botín presupuesta".
    "Al estar cerrada la vía formal para crecer, solo queda la delincuencia como decíamos, o capturar los gobiernos subnacionales para asaltar el botín presupuesta".
    La región La Libertad es el epicentro de la criminalidad en el Perú porque allí se juntan las organizaciones criminales dedicadas a la extorsión más antiguas, grandes y fuertes del Perú –Los Pulpos, La Jauría, etc.– que llegan a ejercer una gobernanza local en varios distritos de Trujillo, y una minería ilegal y criminal económicamente muy poderosa que lava, de paso, dinero del narcotráfico y compra autoridades, policías, fiscales, periodistas y políticos.

