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Nuestro deporte de bandera

“El Perú no necesita más espectadores, necesita representantes que vengan a servir, y no a servirse”, dice Paul Thorndike, miembro de Es Hoy.

    Paul Thorndike
    Por

    CEO DE VML Perú y Miembro de EsHoy.

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