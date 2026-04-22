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Una bancada para Lima

“La metrópoli nacional requiere una revisión integral de su marco normativo y fiscal que le permita fortalecer su capacidad de gestión”.

    Aldo Facho Dede
    Por

    Arquitecto y urbanista. Cofundador de la Red Latinoamericana de Urbanistas

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    "La metrópoli nacional requiere, por tanto, una revisión integral de su marco normativo y fiscal que le permita fortalecer su capacidad de gestión". (Ilustración: Giovanni Tazza).
    "La metrópoli nacional requiere, por tanto, una revisión integral de su marco normativo y fiscal que le permita fortalecer su capacidad de gestión". (Ilustración: Giovanni Tazza).

    Si bien seguimos esperando los resultados finales de las elecciones, con el cómputo prácticamente concluido podemos hacernos una idea de quiénes han sido elegidos para representar a los ciudadanos de Lima Metropolitana en el Congreso. En la Cámara Alta tendremos cuatro senadores, y en la Cámara Baja 32 diputados.

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