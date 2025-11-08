Lima y su deuda con los espacios culturales

¿Está Lima pensada para convivir con la cultura y el arte? La respuesta es ambigua. Por un lado, la ciudad muestra un dinamismo creativo constante, con iniciativas ciudadanas y expresiones artísticas diversas; pero, al mismo tiempo, evidencia un déficit de espacios recreativos amplios y concentra la mayoría de centros culturales en zonas céntricas y de mayores recursos.

Muchos jóvenes acuden a ferias culturales y eventos independientes que funcionan como puntos de encuentro temporales. Sin embargo, la mayoría proviene de distritos periféricos, donde casi no existen espacios culturales permanentes. Trasladarse al centro se convierte en un reto: largas horas de tráfico, costos elevados y distancias que desincentivan la participación.

Los datos oficiales confirman esta desigualdad. Según el Informe de Evaluación de la Política Nacional de Cultura al 2030, el 78,6 % de la población accedió a bienes o servicios artístico-culturales en el 2023; pero todavía un 21 % permanece excluido. Aunque los puntos de cultura representan un avance, la falta de espacios amplios y adecuados limita su impacto.

Algunos municipios han promovido casas culturales o parques zonales, como la Casa de la Juventud. Sin embargo, suelen reducirse a infraestructura básica sin programas sostenidos ni apertura suficiente para consolidarse como espacios de comunidad. En distritos extensos como San Juan de Lurigancho, estas iniciativas resultan insuficientes.

El problema no radica solo en infraestructura: también en el mantenimiento precario y en la ausencia de una visión cultural a largo plazo. Lima prioriza la movilidad vehicular antes que la construcción de lugares de encuentro ciudadano.

Frente a ello, los centros culturales pueden cumplir un rol fundamental: no solo brindar entretenimiento, sino fortalecer la identidad barrial y ofrecer espacios seguros de convivencia, más allá de los centros comerciales o plazas saturadas de tránsito.