Luego de realizar un operativo fluvial contra la minería ilegal para retirar dragas asentadas en la cuenca del río Santiago, en la región Amazonas, una comitiva de indígenas Wampís fueron atacados con armas de fuego y explosivos, denunció el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW).

Ante el avance de los mineros ilegales y la amenaza de la violencia de las organizaciones criminales sobre los territorios indígenas, los Wampís intensificaron las acciones de control y autodefensa territorial.

Así, el último 12 de julio, las autoridades Wampís, junto a su equipo técnico y el sistema de control socioambiental “Charip”, recorrieron el bajo río Santiago (Kanús). En el trayecto, identificaron que varios operadores ilegales habían suspendido sus actividades y ocultado sus maquinarias y dragas en quebradas afluentes como Yuraik, Napinas y Kupatas.

La comitiva también llegó a la base militar Teniente Pinglo, donde solicitaron apoyo logístico y de seguridad a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el comandante de la base, Estévez Nicolich, indicó que no podía brindar asistencia porque no contaba con autorización de sus superiores. La organización señaló que esta solicitud había sido planteada previamente en reuniones con el Ministerio de Defensa, pero aún así no fue atendida.

Ataque en la comunidad de Fortaleza

Al concluir el operativo, mientras las embarcaciones se desplazaban río arriba, los miembros de la comitiva contra la minería ilegal fueron emboscados y atacados a la altura de la comunidad de Fortaleza por presuntos mineros ilegales. De acuerdo con el reporte, se utilizaron explosivos y armas de fuego posiblemente de largo alcance, aunque no se registraron heridos debido a maniobras evasivas de los conductores.

“Cuando las unidades fluviales se acercaron a la comunidad de Fortaleza, los mineros ilegales iniciaron un ataque con explosivos y armas de fuego de largo alcance. Pero gracias a la maniobra evasiva de los conductores, ninguna persona resultó herida”, informaron los Wampís a través de un comunicado.

Ante la falta de apoyo estatal, los indígenas Wampís decidieron tomar acciones de autodefensa y expulsar a los mineros ilegales de la cuenca del río Santiago.

Galois Flores, representante de la Nación Wampís, dijo a RPP que las interdicciones realizadas por el Estado contra la minería ilegal no han tenido la fuerza necesaria para erradicar a las actividades ilícitas de la zona.

“Nosotros hemos decidido expulsar a los mineros porque nos está afectando sistemáticamente. Hemos coordinado con el Estado para las interdicciones, pero esto no ha funcionado porque había policías infiltrados que informaban (a los mineros ilegales). (...) Por eso fuimos para instalar el control y cerrar el ingreso en la desembocadura del río Santiago. En el 2022 llegaron con fuerza estos mineros a la zona huyendo de las interdicciones, ellos están empezando a ingresar al río Morona también”, denunció tras alertar sobre la creciente problemática sobre su territorio ancestral.