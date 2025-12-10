Australia continúa consolidándose como uno de los destinos educativos más atractivos para estudiantes latinoamericanos que buscan perfeccionar su inglés o acceder a estudios superiores. Una de las razones es su calidad académica, pero también a que ciudades como Adelaide ofrecen un costo de vida menor en comparación de otras ciudades australianas.

En este contexto, distintas instituciones del país vienen ofreciendo programas de inglés. Entre ellas se encuentra la Universidad de Adelaide, una institución pública con trayectoria en el país, que cuenta con un programa de becas para quienes buscan perfeccionar su dominio del inglés en un entorno universitario.

El beneficio contempla becas del 35% en cursos de inglés durante todo el año, y hasta 50% para programas intensivos de 15 semanas, que además incluyen alojamiento.

“Nuestro objetivo es brindar a los estudiantes latinoamericanos la oportunidad de perfeccionar su inglés en un entorno académico exigente y multicultural, preparándolos para futuros estudios o experiencias profesionales internacionales”, afirma Ximena Ospina, manager student recruitment de Adelaide University

Cabe mencionar que, según el World Economic Forum, hablar inglés puede incrementar hasta en un 30% las oportunidades laborales y de desarrollo profesional, lo que refuerza la relevancia de paquetes como este, diseñados para impulsar la proyección académica en los estudiantes internacionales.