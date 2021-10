Conforme a los criterios de Saber más

La mañana del 11 de octubre, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, anunció que los mayores de 18 años ya se podían vacunar contra la COVID-19. Horas más tarde, Gabriela Jiménez, jefa de inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa), indicó que este grupo recibirá la vacuna de AstraZeneca.

Con este anuncio, a la fecha, ya todos los peruanos adultos (casi 23 millones) pueden ser inmunizados. No obstante, la Unidad de Periodismo de Datos analizó la información del proceso de vacunación de la Plataforma Nacional de Datos Abiertos e identificó que 10.056.296 (el 44%) de mayores de edad aún no se han vacunado o no han completado sus dos dosis.

De este número, 4,4 millones (45% de ellos) tienen entre 30 y 59 años, mientras que 634 mil (7% de ellos) son adultos mayores. Todo este grupo ya ha podido recibir ambas dosis, pero no lo ha hecho.

Percy Mayta-Tristán, director de investigación de la Universidad Científica del Sur, recalcó que además de ampliar la vacunación es importante concientizar sobre los beneficios de la inmunización, a través de campañas comunicacionales, y dar las condiciones necesarias para ir a vacunarse, ya que muchos trabajadores tienen problemas con los permisos en sus trabajos.





Tercera dosis para Sinopharm

De otro lado, el comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que analizó el programa de vacunación global, indicó que se necesita administrar tres dosis de las vacunas desarrolladas por los laboratorios chinos Sinovac y Sinopharm. “Todas las evidencias indican que se necesita una tercera dosis”, explicó en conferencia de prensa Alejandro Cravioto, presidente del Grupo Asesor Estratégico de Expertos de la OMS (SAGE). Esta dosis de refuerzo también podrá ser de Pfizer o AstraZeneca.

En Perú, 4.848.560 personas han recibido la vacuna de Sinopharm. El 80% de ellas tiene entre 30 y 59 años y viven, en su mayoría, en Lima, La Libertad, Junín, Ancash, Ica, Cajamarca, Callao, Piura y Arequipa.

“La recomendación de la OMS no cambia mucho la situación del Perú”, asegura Mayta-Tristán. Según explica, el gobierno ya aprobó una dosis de refuerzo para los trabajadores de salud de primera línea. El otro grupo con Sinopharm recién cumplirá los seis meses el próximo año y ya se tienen aseguradas sus vacunas.

Además, recalca que se tiene evidencia local de que las dos dosis de Sinopharm son altamente efectivas para evitar muertes. Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud (INS), en en colaboración con el IETSI de EsSalud y la Universidad Científica del Sur, en casi 400 mil trabajadores de salud, demuestra 94% de efectividad frente al riesgo de muerte.

“Si bien, después de seis meses existe una caída en la respuesta de las vacunas contra la infección, esta no se da en la respuesta contra la enfermedad grave y la muerte, que es el fin de la vacuna”, resalta Mayta-Tristán.

El experto también indica que un buen porcentaje de la población que tuvo infección previa con COVID-19 tiene inmunidad híbrida que es cuando una persona se infecta y es vacunada. “Esa inmunidad es más fuerte y podría explicar por qué no hemos llegado a una tercera ola cuando la variante Delta ya es la predominante”, asegura.

