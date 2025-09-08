Inversiones Valle Hermoso denuncia a empresario por edificio en el corazón de Miraflores

De acuerdo con Óscar Bravo, accionista de la empresa, adquirieron un terreno de 1.180 metros cuadrados a Ítalo Ísmodes Bustamante, quien les aseguró que era dueño del 91% de acciones y derechos de la propiedad. Además, indicó que Betty Vargas Denegri, copropietaria con el 9% de acciones y derechos, estaba dispuesta a acceder a la venta de su parte en las mismas condiciones.

Según Bravo, IVH e Ísmodes Bustamante acordaron un precio de $3′600.000. Como un adelanto, la empresa constructora le entregó a Ísmodes $500.000 y pactaron que el monto restante sería completado con la entrega de oficinas y estacionamientos.

“La compra de las acciones de Ísmodes fue celebrada mediante un contrato firmado el 30 de abril de 2012. El Sr. Ísmodes, le envió una carta notarial a su copropietaria [Betty Vargas] comunicándole que ya había vendido sus acciones y derechos de la propiedad. A través de este contrato, Ítalo Ismodes le transfirió su propiedad a Inversiones Valle Hermoso . Por ende, Inversiones Valle Hermoso era propietaria absoluta del inmueble “, declaró Bravo. ”Cabe resaltar que sobre la propiedad había cargas y gravámenes que Ísmodes se comprometió a levantar en un corto plazo“, agregó.

Luego de firmar estos documentos, los representantes de IVH se reunieron con Betty Vargas. Sin embargo, según Bravo, “las cosas no eran como Ísmodes había ofrecido”. “De acuerdo con él, en un principio, Betty Vargas había aceptado la suma de $500.000 por su 9%. Cuando nos comunicamos con ella, ahora quería $670.000 por el 9% de sus acciones. Aceptamos y se lo comunicamos a Ísmodes", expresó.

La compra las acciones y derechos de Betty Vargas por Inversiones Valle Hermoso se hizo oficial a través de un contrato firmado el 27 de julio de 2012.

Contrato con Betty Vargas.

Según Bravo, cuando Ísmodes se enteró de que Betty Vargas iba a recibir un monto mayor, les planteó también aumentar el precio acordado a $4′535.000.

“Para no frustrar el proyecto de construcción, la inmobiliaria accedió y suscribió una adenda al contrato el 27 de junio de 2012 con el nuevo valor. En esta adenda se dejó claro que Inversiones Valle Hermoso ya había pagado $500.000, por lo que restaba cancelar $4′035.000. Para el pago se fijaron algunas condiciones. Una de ellas fue que, a la firma de la adenda, le pagaríamos a Ítalo Ísmodes $300.000 mediante un cheque de gerencia bancaria, quedando un saldo pendiente total entonces de $3’735.000″, manifestó.

IVH aceptó pagar los $3′735.000 restantes de la siguiente manera:

1) $235.000 mediante cheque de gerencia a la firma de la Escritura Pública

2) $1’000.000 mediante un cheque de gerencia con las siguientes condiciones:

Que se registre en Registros Públicos la transferencia a favor de IVH de la totalidad de derechos y acciones sobre el inmueble

Que sobre el inmueble no pese ninguna carga, ni gravamen, ni medida judicial o extrajudicial, ni exista título pendiente o inscripción registral.

Que Ítalo Ísmodes demuestre la inscripción municipal de las acciones y derechos transferidos

Que Ítalo Ísmodes demuestre no adeudar monto alguno con cargo al inmueble ante la Municipalidad Distrital de Miraflores

Que Ítalo Ísmodes demuestre no mantener deuda alguna con cargo al inmueble frente a ninguna de las entidades prestadores de servicios públicos (energía eléctrica, agua potable y gas), con las constancias de no adeudo

3) $2′500.000 mediante la entrega de 1.260 metros cuadrados de área de oficinas en el piso sexto y sétimo, y 31 estacionamientos en el edificio que finalmente se construya en el inmueble

El pago de esta última condición se formalizaría una vez que IVH obtenga la aprobación del proyecto completo con todas sus especialidades y el otorgamiento de licencia de construcción emitida por el área de obras privadas de la Municipalidad de Miraflores.

De acuerdo con Bravo, Ísmodes cumplió con entregar la propiedad saneada y con su ficha de registros públicos recién en el 2014, luego de levantar las cargas y gravámenes que tenía sobre ella. “El 26 de junio de 2014, IVH e Ítalo Ismodes suscribieron la cancelación total de deuda. Recién en este momento inició la entrega de la propiedad“, indicó.

IVH inició los trámites respectivos ante las autoridades ediles. En el 2016, los líderes de la inmobiliaria decidieron cambiar las características del proyecto para que, en lugar de ser solo un edificio de oficinas, sea un inmueble con oficinas, hoteles y locales comerciales. La Municipalidad de Miraflores admitió el proyecto .

Certificado de conformidad de obra de la Municipalidad de Miraflores

“La variación del proyecto se discutió con Ítalo Ismodes, quien mostró interés en un inicio. Hay cartas de él en las que pide que le entreguen sus bienes en cualquier edificio que finalmente se construya. Ejemplo de esto es un correo del 25 de noviembre del 2016 donde agradece por enviarle la copia del anteproyecto de uso mixto “, declaró Bravo.

Sin embargo, de acuerdo con Víctor Arce, socio de IVH, el 2018, Ítalo Ísmodes remitió una carta notarial a IVH, demandando $7′350. 000, una cifra que no estaba acordada en la adenda del contrato.

Un año después, Ísmodes inició dos acciones en instancias judiciales contra IVH: un juicio de obligación de hacer y un juicio de nulidad de contrato de fideicomiso. En ambos juicios civiles, el Poder Judicial dio la razón a la empresa.

A fines del 2019 e inicios del 2020, IVH formalizó la entrega de los bienes mediante cartas notariales. Sin embargo, según Bravo, Ítalo Ísmodes decidió no recibirlas debido a que estaban en curso procesos judiciales. “Él quería que IVH le compre las oficinas por un monto de $7′350,000.00″, asegura Bravo.

Según el empresario, Ísmodes argumenta que la empresa ha incumplido el contrato firmado al entregarle oficinas en un proyecto mixto (de oficinas, hotel y locales comerciales), cuando en un principio se acordó que el inmueble que se construiría sería solo de oficinas . Bravo asegura que esto es compatible.

“La corte civil ha determinado que el contrato es válido. Pero, sin importarle el resultado de los procesos civiles, Ísmodes ha presentado denuncias penales en contra de mi persona y mi socio, Víctor Arce, por estafa agravada, organización criminal, lavado de activos y delito tributario“, detalló.

José Ugaz, abogado de IVH, indicó a El Comercio que las denuncias por delito tributario y lavado de activos han sido archivadas.

“Queda la denuncia por estafa agravada y la alegación de que esto se ha cometido en contexto de una organización criminal. Nosotros hemos planteado una excepción de improcedencia de acción con el argumento que no hay delito, porque ya la Corte Civil ha establecido que el contrato es válido”, explicó. “Exigimos que se archive el proceso penal, porque no hay delito”, agregó.

Primera Fiscalía supraprovincial Corporativa especializada contra la Criminalidad Organizada archivó la denuncia por organización criminal

“Lo que quiere Ismodes es que le paguemos más dinero para retirar las denuncias y que nosotros nos quedemos con las oficinas. Pero dos empresarios modestos como nosotros [Óscar Bravo y Victor Arce] no vamos a aceptar y le pedimos que cumpla con el contrato”, expresó Bravo.

Ingreso al ‘Hotel Fairfield by Marriot’ de Miraflores. FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC / Mario Zapata N.

Hoy en día, el inmueble ubicado en el cruce de la Av. Alfredo Benavides y la calle Martín Dulanto es el ‘hotel Fairfield by Marriot’ de Miraflores.

Ísmodes sostiene que ha sido estafado

A través de una respuesta escrita, Ítalo Ísmodes afirmó a El Comercio que ha sido estafado por la IVH y sus representantes legales. “Se apropiaron de mi inmueble sin pagarme los $4′535.000, como figura la compraventa en los registros públicos“, mencionó.

Ísmodes sostiene que debió construirse un edificio de oficinas, por lo que considera como ilícita la construcción de un hotel en el inmueble de la intersección entre la Av. Alfredo Benavides y la calle Martín Dulanto.