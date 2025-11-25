Desde la madrugada del 25 de noviembre, el tránsito vehicular en el interior de la región La Libertad se encuentra restringido debido a una protesta de mineros artesanales que exigen la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). La medida afecta las rutas hacia las provincias de Otuzco, Santiago de Chuco y Pataz, donde más de un centenar de camiones, volquetes y unidades de transporte pesado permanecen estacionados a los costados de la carretera, generando extensos tramos de congestión.

Los manifestantes permiten únicamente el paso de vehículos menores como autos, camionetas y motocicletas. Decenas de viajeros y transportistas han quedado varados o enfrentan largas demoras en su trayecto hacia las zonas altas de la región. La Policía Nacional se encuentra en la zona para mantener el orden y vigilar posibles incidentes, mientras que el tránsito continúa habilitado solo por un carril.

Paro de mineros artesanales causa caos vehicular y varados en rutas de la sierra liberteña. (Foto: Captura/Canal N)

La protesta busca presionar al Congreso y al Poder Ejecutivo para que se apruebe la ampliación del Reinfo, un pedido que ha sido respaldado por sus dirigentes instalados en Lima desde hace varios días, a la espera de que el Pleno decida la continuidad del proceso de formalización minera. El vicegobernador regional de La Libertad solicitó la intervención inmediata del Ejecutivo para evitar que la medida de fuerza se prolongue, instando a que se encuentre una salida que respete tanto los derechos de los mineros como la protección del medio ambiente.

Como se recuerda, el último 18 de noviembre, la Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó por mayoría el dictamen que propone extender el Reinfo hasta fines del 2027, pese al rechazo de diversos gremios económicos. La decisión fue respaldada por 17 congresistas, mientras que otros tres votaron en contra y hubo una abstención. Para los mineros artesanales, esta aprobación representa “una primera victoria”.

#EnVivo



Mineros artesanales restringen el tránsito en la sierra liberteña



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/1F9GzLnPbp — Canal N (@canalN_) November 25, 2025

Máximo Franco Becker, presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), señaló que lograron demostrar a los legisladores que los pequeños productores mineros “no son malos”, sino empresarios que generan empleo y pagan impuestos. Afirmó que la ampliación les brinda “dos años de garantía para seguir trabajando y seguir dando trabajo a mucha gente”.

Sin embargo, advirtió que la movilización continuará firme. “Seguiremos en pie de lucha”, dijo Becker, quien adelantó que los mineros no abandonarán Lima hasta que la norma sea aprobada por el Pleno del Congreso y enviada al despacho presidencial para su promulgación.

Respecto a los mineros excluidos del registro, Becker precisó que no todos deben reincorporarse automáticamente. Aseguró que solo deberían regresar quienes continúan desarrollando actividad minera y fueron retirados sin el debido proceso.