El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que, desde este lunes 8 hasta el martes 9 de septiembre, se prevé un marcado descenso de la temperatura nocturna en la sierra centro y sur del país.
Las temperaturas podrían alcanzar valores próximos a los -17°C en localidades ubicadas sobre los 4000 metros sobre el nivel del mar en la sierra sur, y cercanos a los -6°C en zonas por encima de los 3200 metros en la sierra centro.
El fenómeno estará acompañado por ráfagas de viento de hasta 35 km/h, escasa nubosidad e incremento de la temperatura diurna, lo que intensificará los cambios bruscos de clima.
Los departamentos más afectados por estas condiciones serán Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Moquegua, Puno y Tacna. En tanto, en la costa norte y centro —desde Piura hasta Áncash— las bajas temperaturas nocturnas se prolongarán hasta el 12 de septiembre, junto con niebla, neblina y ligeras lloviznas que incrementarán la sensación de frío.
Ante este panorama, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a la población evitar la exposición directa al frío, cubrirse la cabeza, rostro y boca para prevenir el ingreso de aire helado a los pulmones, y utilizar ropa de abrigo adecuada como chompas, guantes y gorros.
Asimismo, se aconseja prestar especial atención a niños y adultos mayores, quienes son los más vulnerables a las infecciones respiratorias. En caso de presentar síntomas, se insta a acudir de inmediato al centro de salud más cercano.
Indeci también recomendó el consumo de bebidas calientes, frutas, vegetales, azúcar, dulces y grasas para reforzar la resistencia al frío, además de almacenar alimentos y agua potable en lugares seguros.
