El abogado del presidente José Jerí, Ricardo Caldas, se pronunció sobre las imágenes que muestran al mandatario ingresando encapuchado a un chifa del distrito de San Borja, donde se encontró con el empresario chino Zhihua Yang. Según indicó, la vestimenta utilizada no tuvo como finalidad ocultar su identidad.

En declaraciones a Canal N, Caldas sostuvo que el episodio no debe ser calificado como una reunión formal. “Para empezar, tenemos que dejar en claro que no es una reunión, es una situación coyuntural en la cual él toma la decisión de ir a un lugar a cenar”, señaló. En ese sentido, remarcó que se trató de “un encuentro coyuntural”.

Respecto al uso de la capucha, el abogado afirmó que este responde a una práctica habitual del mandatario. “La situación de su vestimenta obedece a la vestimenta que él utiliza de manera cotidiana en momentos cotidianos”, indicó durante la entrevista.

El pronunciamiento se produce luego de que el programa dominical Cuarto Poder difundiera nuevas imágenes del presidente José Jerí junto a Zhihua Yang. Según el reportaje, además del encuentro registrado el 26 de diciembre en San Borja, ambos volvieron a coincidir el 6 de enero en el Centro de Lima, esta vez dentro de un local del empresario.

Sobre la falta de registro oficial del encuentro en el chifa, el propio mandatario había señalado previamente que no se encontraba en funciones en ese momento.

“Soy un presidente que está en la calle, que va a comprar sus cosas, que come en el chifa, en la pollería (…) Cuando voy a comprar a Tottus no voy a registrar que voy a comprar a Tottus”, declaró.

Asimismo, Jerí sostuvo que no tenía nada que ocultar, aunque reconoció que las circunstancias del encuentro no fueron las más adecuadas por las suspicacias generadas al no haberse realizado en Palacio de Gobierno.

“En principio yo no convoqué la reunión, yo fui a hacer otras actividades privadas propiamente dichas (…) pero eso será esclarecido en su momento cuando haga los descargos por documento”, afirmó.