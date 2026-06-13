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Fernando Rospigliosi había anunciado este viernes que iba a ampliar la legislatura hasta el 24 de junio. (Foto: Congreso)
Fernando Rospigliosi había anunciado este viernes que iba a ampliar la legislatura hasta el 24 de junio. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El Congreso de la República publicó el decreto que oficializa la ampliación de la segunda legislatura ordinaria hasta el 24 de junio de 2026, tal y como había anunciado el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, este viernes.

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