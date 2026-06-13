El Congreso de la República publicó el decreto que oficializa la ampliación de la segunda legislatura ordinaria hasta el 24 de junio de 2026, tal y como había anunciado el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, este viernes.

Esta medida permitirá que el Pleno resuelva dictámenes y proyectos de ley pendientes. Inicialmente, el periodo de sesiones finalizaba este lunes 15 de junio conforme al reglamento parlamentario.

El Decreto de Presidencia 001-2025-2026-P/CR fue publicado hoy sábado 13 de junio en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano. El documento establece que la representación nacional necesita más tiempo para el debate de proposiciones legislativas de importancia. El texto precisa que la agenda incluye solo los asuntos que integraban la Agenda del Pleno hasta el 12 de junio.

Decreto que amplía la legislatura hasta el 24 de junio en la etapa final del Congreso unicameral.

Rospigliosi comunicó esta decisión durante la sesión plenaria de este viernes.

Esta ampliación ocurre en el tramo final del actual Congreso unicameral de 130 legisladores. A partir de julio de 2026, el país retornará al sistema bicameral con la instalación de un Senado y una Cámara de Diputados. Por este motivo, los parlamentarios buscan cerrar el actual periodo con la aprobación de dictámenes prioritarios para la transición institucional.

Pese a la prórroga, el Pleno ya aprobó la resolución legislativa que delega facultades a la Comisión Permanente. Este órgano legislativo asumirá funciones específicas a partir del 25 de junio y las mantendrá hasta el 15 de julio de 2026.