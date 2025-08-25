El Tercer Juzgado en lo Constitucional de Lima anuló la resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que había declarado inejecutable la inscripción del partido Unidad Popular, liderado por el expresidente del Poder Judicial Duberlí Rodríguez, de cara a las elecciones generales del 2026.
En su resolución, dicha instancia del Poder Judicial ordenó al pleno del máximo organismo electoral cumplir con la inscripción de dicha agrupación política dentro del plazo de dos días hábiles, bajo apercibimiento de multa individual y progresiva.
LEE MÁS: JNE declara como “inejecutable” el fallo del Poder Judicial a favor de que Unidad Popular participe en elecciones del 2026
Asimismo, ordenó a los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones no obstaculizar la ejecución de la inscripción, a través de ningún acto u acción administrativa.
Del mismo modo, dispuso que el JNE, y en especial al director nacional de la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas, que un día después de culminada la inscripción, cumpla con informar por escrito a dicha judicatura, bajo apercibimiento.
LEE MÁS: Elecciones 2026: Los argumentos del PJ para ordenar la inscripción del partido de Duberlí Rodríguez y el impacto de esa decisión
En su resolución el juzgado consideró que si bien el JNE es el “máximo intérprete de la normativa electoral”, también es correcto afirmar que sus interpretaciones no están exentas de control constitucional cuando estas vulneran derechos fundamentales.
“Lo que importa que el Jurado nacional de Elecciones no puede alegar dichas competencias para ignorar o dejar de cumplir lo ordenado en la Resolución n° 1, del 31 de julio de 2025. O en todo caso, dejar de cumplirlas alegando esas competencias sin no tener consecuencias por ello”, acotó.
LEE MÁS: JNE: Partidos de Aníbal Torres, Ciro Gálvez y Duberlí Rodríguez lograron su inscripción ante el ROP
El juez John Paredes Salas insistió en se debe reconocer como fecha de inscripción el 7 de abril del 2025. Actualmente, se reconoce la inscripción del partido de Duberlí Rodríguez para junio del 2025, fuera del plazo para participar en las elecciones del 2026.
Cabe indicar que el JNE había advertido que se encuentra imposibilitado de ejecutar la resolución judicial porque implicaría ordenar al Registro de Organizaciones Políticas (ROP) que extienda la inscripción de Unidad Popular con una fecha anterior.
LEE MÁS: Elecciones 2026: denuncian a abogado por presuntas “tachas maliciosas” contra alianzas políticas
Argumentaba que esa posición “pone en riesgo el desarrollo del proceso electoral en igualdad de condiciones”, según el jurado, entre otras consideraciones.
