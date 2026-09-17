Carlos Espá señaló que viaje de presidenta Fujimori se dará en noviembre. (Foto: Andina)
Carlos Espá señaló que viaje de presidenta Fujimori se dará en noviembre. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El canciller Carlos Espá confirmó durante entrevista con el podcast Siempre a las 8, que la presidenta Keiko Fujimori tiene programado viajar a China en noviembre para participar en las actividades del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

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