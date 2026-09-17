El canciller Carlos Espá confirmó durante entrevista con el podcast Siempre a las 8, que la presidenta Keiko Fujimori tiene programado viajar a China en noviembre para participar en las actividades del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“Sí va a ir. No es una visita de Estado técnicamente, es una visita de líderes que van al APEC” , señaló Espá, quien indicó que también prevé acompañar a la mandataria durante el viaje.

El ministro de Relaciones Exteriores agregó que el titular del Ministerio de Economía y Finanzas también formará parte de la delegación peruana que asistirá al encuentro internacional.

Tras llegada del papa

Espá explicó que el desplazamiento a China está previsto para el mismo día en que se desarrollen las actividades relacionadas con la visita del papa. Según detalló, la misa está programada para la mañana en Las Palmas y el viaje hacia el APEC se realizaría por la tarde.

“El día de la misa es en la mañana en Las Palmas y en la tarde estaríamos viajando al APEC”, indicó el canciller.

También aseguró que el gobierno de Colombia ya designó a su embajadora en Lima, la cual recibirá el “beneplácito” del Ejecutivo en los próximos días.

“El gobierno de Colombia ya ha designado a su embajadora, estamos en proceso de dar nuestro beneplácito, es cuestión de días, y luego nosotros haremos lo propio”, indicó.

Con respecto al pedido de facultades legislativas al Parlamento opinó que, pese a que existe una fuerte oposición por parte de bancadas de izquierda, al final sí serán aprobadas.

“Hay una oposición recalcitrante que es la que se opone a que el señor Velarde sea presidente del BCR y hay una desconexión con la realidad, pero hay una oposición leal y patriótica y creo que esa oposición va a prevalecer y le van a otorgar las facultades (al Ejecutivo)”

Durante sus declaraciones, el canciller también se refirió a su desempeño al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores y destacó la experiencia que encuentra dentro de la institución.

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“Me siento afortunado cuando veo a mis compañeros ministros que han recibido escombros. Tengo la suerte de haber asumido la Cancillería que tiene prestigio”, manifestó.

Espá reconoció además que todavía se encuentra en una etapa de aprendizaje en el cargo y destacó el aporte de los diplomáticos peruanos.

“Tengo una curva de aprendizaje que todavía está empinada. Sigo aprendiendo de los embajadores, expertos en cada uno de los temas”, sostuvo.

Finalmente, señaló que considera que su principal aporte al frente de la Cancillería es imprimir rapidez a la gestión, pero manteniendo la prudencia y la escucha.

“Mi aporte es la rapidez, siempre con prudencia y siempre escuchando”, afirmó.