La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) designó este miércoles 16 de setiembre a los integrantes de la Comisión Consultiva del Despacho Presidencial, órgano consultivo creado el pasado 22 de agosto.

Mediante la Resolución Suprema N° 271-2026-PCM, se oficializó el nombramiento de Jaime Yoshiyama, Arsenio Oré Guardia, José Chlimper, Josefina Takahashi Sato y Milagros Álvarez Calderón Larco como sus miembros.

Cabe indicar que la resolución suprema lleva las firmas de la presidenta Keiko Fujimori y del jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta.

MIRA AQUÍ: Informe consultivo de la Comisión de Modernización concluye otorgar parcialmente las facultades al Ejecutivo

En los considerandos se establece que el cargo de miembro de la Comisión Consultiva es honorario y de confianza, y no inhabilita para el desempeño de ninguna función pública o actividad privada.

Asimismo, detalla que dicho grupo de trabajo, como órgano consultivo, “se encuentra a disposición de la Presidencia de la República para emitir opinión consultiva sobre los temas que le sean consultados”.

Dicha comisión fue creada mediante la sexta Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 122-2026-PCM, que modifica la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones del Despacho Presidencial.

La modificatoria también establece que los miembros están obligados a presentar su declaración de interés en los plazos previstos conforme a ley, no tienen atribuciones políticas, normativas, administrativas, ejecutivas, ni administran recursos presupuestales.

Igualmente, están obligados a guardar reserva respecto de la información privilegiada a la que tienen acceso con ocasión del cumplimiento de su encargo, así como a revelar cualquier conflicto de interés, real o aparente, que pudiere presentarse en el curso de su actuación, inhibiéndose de prestar consejo en tales casos.