Gobierno de la mandataria Keiko Fujimori oficializó a los integrantes de la Comisión Consultiva del Despacho Presidencial. (Foto: Presidencia)
Gobierno de la mandataria Keiko Fujimori oficializó a los integrantes de la Comisión Consultiva del Despacho Presidencial. (Foto: Presidencia)
/ LINO CHIPANA
Por Redacción EC

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) designó este miércoles 16 de setiembre a los integrantes de la Comisión Consultiva del Despacho Presidencial, órgano consultivo creado el pasado 22 de agosto.

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