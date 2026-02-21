Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Balcázar recibe a Hernando de Soto para abordar agenda económica e internacional. (Foto: Andina)
Balcázar recibe a Hernando de Soto para abordar agenda económica e internacional. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El presidente de la República, José María Balcázar, recibió este martes en Palacio de Gobierno al economista Hernando de Soto, en el marco de una agenda orientada a fortalecer la proyección económica e internacional del país.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

José María Balcázar se reúne con Hernando de Soto en Palacio de Gobierno
Gobierno

José María Balcázar se reúne con Hernando de Soto en Palacio de Gobierno

José María, el último deseo, una crónica de Fernando Vivas sobre Balcázar elegido por el Congreso para ser presidente
Política

José María, el último deseo, una crónica de Fernando Vivas sobre Balcázar elegido por el Congreso para ser presidente

José María Balcázar enfrentará dos juicios orales: ¿De qué se le acusa y es posible que sea juzgado ahora que ejerce la Presidencia?
Política

José María Balcázar enfrentará dos juicios orales: ¿De qué se le acusa y es posible que sea juzgado ahora que ejerce la Presidencia?

Vladimir Cerrón niega pacto para elección de José María Balcázar y habla de “frente antiderechista”
Gobierno

Vladimir Cerrón niega pacto para elección de José María Balcázar y habla de “frente antiderechista”