José María Balcázar se reúne con Hernando de Soto en Palacio de Gobierno

El presidente de la República, José María Balcázar, recibió este martes en Palacio de Gobierno al economista Hernando de Soto, en el marco de una agenda orientada a fortalecer la proyección económica e internacional del país.
LEE: Jurado Nacional de Elecciones aprueba reglamento del Registro Electoral de Encuestadoras
La reunión fue dada a conocer a través de la cuenta oficial de la Presidencia de la República en la plataforma X. Según la información difundida, durante el encuentro dialogaron sobre las funciones y alcances del presidente del Consejo de Ministros, así como sobre estrategias para posicionar al Perú en el mercado y en la diplomacia internacional.
De acuerdo con la publicación oficial, el intercambio abordó el rol del Ejecutivo en la conducción de la política económica y la articulación de esfuerzos para reforzar la presencia del país en el escenario global.
Horas antes, el mandatario sostuvo una reunión con representantes de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), como parte de la continuidad del diálogo con los sectores productivos.
MÁS: José María, el último deseo, una crónica de Fernando Vivas sobre Balcázar elegido por el Congreso para ser presidente
El objetivo —según se informó— es priorizar temas de interés común y promover iniciativas en favor del desarrollo económico, en un contexto en el que el Gobierno busca generar señales de estabilidad y apertura hacia el sector empresarial.
Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, anuncia su cuarta candidatura presidencial desde Trujillo. Presenta su propuesta de gobierno enfatizando autoridad y mano dura, similar a la administración de su padre Alberto Fujimori, combinada con valores de reconciliación y trabajo sin venganza.
SOBRE EL AUTOR
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más