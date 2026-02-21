José María Balcázar se reúne con Hernando de Soto en Palacio de Gobierno

El presidente de la República, José María Balcázar, recibió este martes en Palacio de Gobierno al economista Hernando de Soto, en el marco de una agenda orientada a fortalecer la proyección económica e internacional del país.

La reunión fue dada a conocer a través de la cuenta oficial de la Presidencia de la República en la plataforma X. Según la información difundida, durante el encuentro dialogaron sobre las funciones y alcances del presidente del Consejo de Ministros, así como sobre estrategias para posicionar al Perú en el mercado y en la diplomacia internacional.

De acuerdo con la publicación oficial, el intercambio abordó el rol del Ejecutivo en la conducción de la política económica y la articulación de esfuerzos para reforzar la presencia del país en el escenario global.

Horas antes, el mandatario sostuvo una reunión con representantes de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), como parte de la continuidad del diálogo con los sectores productivos.

El objetivo —según se informó— es priorizar temas de interés común y promover iniciativas en favor del desarrollo económico, en un contexto en el que el Gobierno busca generar señales de estabilidad y apertura hacia el sector empresarial.

