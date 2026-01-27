El Décimo Quinto Juzgado Penal Unipersonal de Lima Norte halló culpable a la actual procuradora general del Estado, María Caruajulca, de los delitos de omisión de funciones, rehusamiento o demora de actos funcionales.

El caso se refiere a su negativa a entregar información sobre carpetas fiscales en curso en la Municipalidad de Comas, en donde era procuradora, como parte de un proceso de acceso a la información pública que databa del 2020.

A Caruajulca se le imputó haber demorado en entregar la información solicitada por Dylan Ezequiel López Encarnación sobre las carpetas fiscales de la Procuraduría Pública Municipal de Comas del 1 de enero del 2019 al 9 de setiembre del 2020.

Dicha medida había sido dispuesta por la Primera Sala del Tribunal de Transparencia. Sin embargo, según el expediente del caso, la procuradora general del Estado cumplió con la solicitud recién el 12 de mayo del 2021, casi cinco meses después.

El juzgado se ha reservado el fallo, lo que implica que a María Caruajulca no se le impondrá de manera efectiva la pena de 8 meses de prisión con la condición de no reincidir y cumplir diversas normas de conducta.

Entre ellas están no variar de domicilio y de numero de celular sin autorización y/o conocimiento del juez de ejecución, comparecer mensualmente al juzgado, control biométrico de la Corte Superior de Lima Norte, registrando su firma de manera personal, a efectos de informar y justificar sus actividades.

Tampoco deberá cometer nuevo delito doloso y pagar una reparación civil de S/600 a favor del Estado y similar cifra en favor de Dylan Ezequiel López Encarnación, que serán pagados en dos cuotas, a fines de febrero y marzo del 2026.