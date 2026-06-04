Resumen

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Humala apela al fallo del Caso Cócteles mientras TC programa audiencia sobre su hábeas corpus. (Foto: Andina)
Humala apela al fallo del Caso Cócteles mientras TC programa audiencia sobre su hábeas corpus. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Tribunal Constitucional (TC) debatirá el próximo 9 de junio el hábeas corpus presentado por el expresidente Ollanta Humala, en un proceso que podría tener repercusiones sobre su situación jurídica y que se produce en medio del debate generado por las recientes decisiones adoptadas en el denominado Caso Cócteles.

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