El Tribunal Constitucional (TC) debatirá el próximo 9 de junio el hábeas corpus presentado por el expresidente Ollanta Humala, en un proceso que podría tener repercusiones sobre su situación jurídica y que se produce en medio del debate generado por las recientes decisiones adoptadas en el denominado Caso Cócteles.

El abogado Wilfredo Pedraza, defensor del exmandatario, precisó a través de su cuenta en X que el máximo intérprete de la Constitución analizará el recurso relacionado con los aportes recibidos durante campañas políticas.

“El Tribunal Constitucional en audiencia pública del martes 9 de junio próximo debatirá el hábeas corpus presentado por el expresidente Ollanta Humala Tasso por aportes para campaña política” , escribió el también exministro de Justicia.

Pedraza sostuvo además que el TC ya estableció, en el marco del Caso Cócteles, que los aportes destinados a campañas electorales no constituyen delito de lavado de activos, por lo que expresó su expectativa de que se revierta la situación del exjefe de Estado.

“Esperamos que pronto subsanen la tremenda arbitrariedad que tiene al expresidente Humala en prisión desde hace más de 14 meses” , añadió.

La audiencia también incluirá la revisión de un caso relacionado con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), según la programación del Tribunal Constitucional.

El antecedente del Caso Cócteles

La expectativa de la defensa de Humala se sustenta en los efectos generados por las resoluciones emitidas en el Caso Cócteles, investigación seguida contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por presuntos aportes irregulares a sus campañas electorales.

En dicho proceso, el Tribunal Constitucional admitió a trámite un hábeas corpus que cuestiona la validez de las actuaciones realizadas desde el inicio de la investigación fiscal y dispuso la incorporación del Ministerio Público para que ejerza su derecho de defensa frente al pedido de nulidad de los actos procesales.

La defensa de Humala ha sostenido en los últimos meses que los criterios aplicados en el Caso Cócteles deberían extenderse a otros procesos vinculados al financiamiento de campañas políticas, al considerar que existe similitud en los hechos investigados.

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