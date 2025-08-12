Alejandra Garboza
Alejandra Garboza

El restaurante en Bogotá que demuestra que la cocina peruana y la colombiana pueden convivir en un mismo plato
Bogotá ha visto crecer en la última década su interés por la cocina peruana, pero Piedra llega a romper esquemas. El nuevo restaurante, creado y dirigido por el chef Sebastián Vega, propone un viaje culinario que parte de las raíces del Perú para dialogar con el territorio colombiano. “No quería replicar un restaurante limeño; quería crear algo que naciera aquí, que respirara Bogotá, pero que hablara en peruano”, señala el chef.

