Desde su apertura, Song se propuso marcar la diferencia en la mesa con el verdadero espíritu chino. La carta, diseñada por los chefs Félix Loo y Peng Zhang, no distingue entre platos “para peruanos” y platos “para chinos”, como suele ocurrir en restaurantes tradicionales de la comunidad. Aquí, todo es un viaje directo a la gastronomía de Sichuan y Cantón, regiones con sabores potentes y técnicas milenarias.

El picante en algunos platos es el toque especial de Song, como en el caso del Pollo al estilo Song. / Song

“En Lima mucha gente conoce el chifa, pero no la verdadera cocina china. En Song buscamos mostrar platos representativos de Sichuan y Cantón con una sola carta, para que el público entienda mejor la diversidad de esta gastronomía”, explica Félix, chef creativo y embajador de la cocina fusión. Nacionalizado peruano y con un español bastante bueno, Loo se ha encargado de tender puentes entre ambas culturas en los sabores, sin perder la esencia de la tradición.

Por su parte, el maestro Peng Zhang, con más de 20 años de experiencia en hoteles y restaurantes de China y el extranjero, ha liderado la tarea de acercar los sabores más auténticos de Sichuan al paladar limeño. “El público ha recibido con entusiasmo los platos picantes. Ha sido gratificante ver cómo los comensales se atreven a probar sabores distintos y los disfrutan acompañados de arroz blanco o de un cóctel que limpia el paladar”, comenta en chino y traducido por su gran amigo y colega, Felix.

Entre los platos más representativos de Song destacan el pato Pekín, los dumplings de Shanghai, los tallarines Sam See y propuestas innovadoras como el taco de pato, pensado para quienes buscan una aproximación más casual a un clásico de la cocina imperial. En todos los casos, las porciones generosas reflejan el estilo de comer en familia característico de China, donde compartir es parte fundamental de la experiencia.

El taco de Pato Pekín es uno de los favoritos de los comensales de Song. / Song

La barra también ha tenido un rol clave en este primer año. Marcos Valverde, bartender de Song, trabajó de la mano con los chefs para crear una carta de coctelería que no solo acompaña la propuesta gastronómica, sino que la enriquece con un concepto propio. “Decidimos conceptualizar los cócteles a partir de tradiciones chinas. Tenemos recipientes en forma de dragón, panda o cerdito, y cada trago cuenta una historia. Pero no se queda en lo visual: en sabores también buscamos esa fusión entre Perú y China”, explica.

El cóctel más pedido ha sido el Panda, que mezcla pisco y baijiu, el destilado más popular de China, en una combinación refrescante y llamativa. Le siguen el Mao, inspirado en el gato de la fortuna, y el Zhulong, que rinde homenaje al dragón, símbolo del emperador. Incluso los cócteles sin alcohol, como el Bambú, se han vuelto populares entre familias y niños, demostrando que Song no se limita a una experiencia adulta, sino que abre sus puertas a todos los públicos.

El coctel de Panda es el favorito de los visitantes a Song. / Song

“Lo más importante es que el público limeño está abierto a nuevas experiencias. Eso nos permite arriesgar, crear y mostrar que la comida china es mucho más amplia que lo que normalmente se conoce en el Perú”, afirma Valverde.

De cara al futuro, Song planea seguir sorprendiendo, en ese sentido, ya preparan cócteles especiales y una nueva selección de vinos gastronómicos pensados para maridar con los platos de Loo y Zhang. “No se trata de elegir cualquier vino, sino de investigar cuáles funcionan mejor con nuestra propuesta. Ese es el camino para seguir creciendo”, adelanta el bartender.

La búsqueda de enlazar la tradición china con los sabores peruanos, le han permitido al bartender ofrecer una coctelería innovadora. / Song

Con apenas un año en Lima, Song confirma que la cocina china, en toda su diversidad, tiene un espacio cada vez más importante en la capital gastronómica de América Latina.