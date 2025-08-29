El restaurante Awicha, que abrió su local en San Isidro en agosto de 2024, celebrará el primer aniversario de esa sede con el evento Navigué Wine Fest. Este festival se centrará en el vino y la gastronomía, ofreciendo a los asistentes una selección de etiquetas internacionales y locales, además de platos del restaurante.

El evento contará con un total de siete stands. Seis de ellos estarán dedicados al vino y uno al pisco. En estos espacios, se ofrecerán más de 40 etiquetas provenientes de siete países: Francia, Argentina, Chile, Italia, España, Estados Unidos y Perú.

Las empresas participantes son:

Infinity Brands

Club de Cata

Bebidas Premium

Redsaga

Maison Saurré

Navigué

Bodega Murga

Para la ocasión, Awicha ofrecerá una carta especial con raciones y tapas. Estas opciones gastronómicas se podrán adquirir en el evento. El precio de las tapas comenzará en 5 soles, mientras que las raciones tendrán un costo inicial de 30 soles. El acceso al evento tiene un costo de 50 soles e incluye una copa de cristal. Existe una preventa hasta el 30 de agosto, donde el mismo precio incluye cuatro degustaciones adicionales.

La dinámica del festival permitirá a los asistentes adquirir tickets de 5 y 10 soles para canjearlos por bebidas o comida. Adicionalmente, durante el período de preventa, se podrán comprar cuponeras de 50 y 100 soles. La voz “Navigué” es de origen francés y significa “navegar”, un concepto que, según se informa en el comunicado, evoca el viaje de Jason Roman y Sophie Andrieu.

Awicha fue inaugurado en Barranco antes de establecer su segundo local en San Isidro, en la calle Santa Luisa 240. La empresa fue fundada por Jason Roman y su esposa, Sophie Andrieu.