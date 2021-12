Conforme a los criterios de Saber más

Cada año el Perú pierde 12,8 millones de toneladas de alimentos, lo que representa el 47,6% del total con que se cuenta para dicho periodo. Así lo informó este año el Banco de Alimentos Perú, a propósito de una investigación publicada por Sustainability. La impactante cifra preocupa, pero quizás no tanto como debería. Y es que, siendo honestos, el desperdicio de alimentos es un problema que muchos no conocemos o no sabemos cómo afrontar. En este contexto nació Cirkula, una app que apuesta por la venta de excedentes de comida de restaurantes, cafeterías y otros establecimientos con grandes descuentos. Así, Provecho decidió conversar con la fundadora de esta aplicación y te contamos todo lo que debes saber para utilizarla y sacarle el jugo.

El estudio “Cuantificación de las pérdidas y el desperdicio de alimentos en el Perú: un análisis de flujo másico a lo largo de la cadena de suministro de alimentos” revela que cada consumidor peruano desecha 67.34 kilogramos de comida en un periodo no mayor a doce meses. En una ardua cruzada para lidiar con esta problemática, Michelle Gomberoff crea Cirkula, una app gratuita parecida a Rappi o PedidosYa, donde las ofertas y promociones cambian día a día, dependiendo de lo que ofrezcan los restaurantes.

(Foto: Cirkula)

“La idea de Cirkula nació cuando tuve la oportunidad de ver una experiencia similar junto a mi socio en el extranjero. Comenzamos a analizar y Perú es una capital gastronómica, tenemos un montón de restaurantes. Así, nos preguntamos ¿qué está pasando con toda la comida que puede sobrar en los cientos de restaurantes que hay en Lima?”, recuerda la fundadora.

Según nos cuenta Gomberoff, 9 de cada 10 personas no saben realmente el impacto del desperdicio de alimentos. “Obviamente, todos sabemos que no está bien botar comida pero no se conoce el impacto ambiental que trae botar comida. Si no la compostas, (la comida) se descompone y emite C02, que es un gas de efecto invernadero potente”, explica.

Cirkula salió al mercado el año pasado, justo antes de la pandemia. Debido a la cuarentena, los locales aliados tuvieron que cerrar operaciones, entonces se dedicaron a reforzar el producto tecnológicamente hablando y relanzaron la app en julio del año pasado. Actualmente cuentan con una comunidad de alrededor de 50 mil usuarios y han logrado rescatar más de 10 mil productos, lo que equivale a casi 6 toneladas de emisión de C02 que han sido evitadas.

¿Cómo funciona?

Cualquier interesado en la app, puede descargarla de forma gratuita en App Store o Google Play. Luego, deberá crear un usuario y, permitiendo el uso de la ubicación, se mostrarán las opciones más cercanas que cuenten con ofertas o promociones. “Todas las opciones tienen un mínimo de 40% de descuento, porque estamos incentivando a las personas a consumir productos excedentes de calidad”, aclara Michelle.

Si uno lee la palabra excedente puede preocuparse, pero Cirkula se encarga de explicar que “los establecimientos afiliados se comprometen a ofrecer los mismos productos de sus cartas bajo los mimos estándares de calidad de acuerdo con los principios y prácticas establecidas en la industria”.

Mantequillas de Natural Joy, marca que está afiliada a la app. (Foto: Cirkula)

Es decir, la comida o productos que se ofrecen pueden no tener los mismos estándares visuales, pero siempre se asegura la calidad, sabor y frescura de cualquiera de los platos. “La idea es que así los restaurantes, cafeterías y otros establecimientos puedan ofertar sus productos del día para que sean aprovechados y los usuarios pueden encontrar delicias con precios realmente accesibles”, comenta la creadora.

Una vez que se encuentre con las diferentes opciones, Cirkula ofrece la información completa de cada establecimiento, así como a qué distancia se encuentra y hasta qué hora se puede comprar un producto y recogerlo. Dependiendo del establecimiento, puede acercase al local a recoger lo comprado o puede pedir que se lo envíen vía motorizado.

Una vez que seleccionó la comida que desea comprar, se procede a realizar el pago a través de la aplicación. Cirkula genera una orden para que el establecimiento sea notificado de la compra y el usuario puede acceder a esta en su historial. Finalmente, puede recoger su pedido antes de la hora límite, mostrando la orden al llegar al restaurante.

(Foto: Cirkula)

¿Qué puedo encontrar?

Cuando recién conocimos Cirkula, pensamos que al ser una app relativamente nueva y no tan conocida, contaría solo con restaurantes, emprendimientos o establecimientos pequeños, pero no es así. Actualmente están trabajando con casi 100 locales aliados. Hay para todos los gustos y ahí está el otro golazo que se anotaron. Desde una cafetería pequeña en pleno corazón de la Residencial San Felipe (Jesús María), hasta un conocido restaurante de carnes ubicado en Miraflores. Pasando también por establecimientos que ofrecen ingredientes como mantequilla de maní, productos veganos, pastas, entre otros.

En el terreno de lo salado encontramos desde una clásica ensalada hasta hot bowls, un estilo de comida japonesa a cargo de Donbu. También se puede disfrutar de ceviches y otros manjares de la comida marina, así como makis y sánguches de toda clase. Para disfrutar de carnes está La Vaca Loca, si prefiere apostar por comida vegana lo suyo es Yala y si tiene antojo de pollo a la brasa, BirdZ puede ser el restaurante elegido.

Para disfrutar de alta panadería y pastelería francesa está Aromapán, pero si quiere conseguir el clásico pan para el lonche, puede ver qué ofrece Panicorp o Tío Pan. Incluso si desea aventurarse a probar kombucha, esa curiosa bebida fermentada, Tayta Fermentos también forma parte de las marcas aliadas.

Para la hora del postre puede probar las delicias de Arawi, tal vez de El Arándano o quizás de Limapostre. Y si se trata de conseguir alimentos italianos importados, Il Pastificio Classico es la bodega perfecta para esa labor ofreciendo pastas de todo tipo, quesos, vinos, aceite de oliva y otros ingredientes.

Cheesecake de Oreo de Casa Gourmet. (Foto: Cirkula)

Podríamos escribir muchos más párrafos detallando las suculentas opciones gastronómicas, pero aquí la idea es explicar que, como consumidor, Cirkula es una app que le conviene por la gran oferta que alberga, por los buenos precios que manejan y, de yapa, porque así contribuye a enfrentar un gran problema como lo es el desperdicio de alimentos.

Datos:

La venta de productos a través de Cirkula son para llevar y no para ser consumidos dentro del local. En todo caso, recomiendan consultar al establecimiento si pueden consumir el producto ahí mismo.

Cualquier restaurante, cafetería, panadería o establecimiento puede trabajar con Cirkula, solo debe llenar un formulario en su página web cirkulaapp.com

