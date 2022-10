Halloween es una de las celebraciones favoritas de grandes y chicos. Desde hace un tiempo, se ha vuelto una tradición en esta temporada, probar postres temáticos, quizás con la familia o amigos. En esta guía te traemos varias de las opciones de postres veganos que existen en el mercado. Cada uno de ellos tiene un esencia. Encontrarás algunos que no usan azúcar, otros que sí; algunos son libres de gluten o son libres de colorantes artificiales. Hay para todos los gustos.

Empezamos:

De casa Bakery

El emprendimiento llamado DeCasa Green bakery, pero al que conocemos solo como DeCasa nació en pandemia. Ana María Córdova Vela, su fundadora y CEO, revela que inició como un hobby pero que luego se volvió su herramienta de trabajo.

“Mi hermana me ayudó a crear DeCasa en junio del 2020. Era una actividad que siempre ha estado en la familia, el preparar y decorar tortas para reuniones familiares con mamá, y por otro lado el ver a papá probar nuevas recetas, influyó en mi gusto por estar en la cocina”, añade.

Torta vegana de DeCasa Green bakery. / Yashira Torrealba

“DeCasa tuvo una gran acogida con amigos cercanos que nos fueron recomendando y poco a poco fue creciendo. Los primeros meses del 2021 yo le encontré el gusto a crear nuevas recetas conforme iba experimentando y probando. Fue en setiembre del 2021 que recién evaluamos y consideramos que ya era momento de dar un paso más y a la vez encaminarnos en una dirección. Elegimos continuar veganizando y transformando postres en su versión más saludable”, indica.

Para este Halloween, han sacado tres opciones principales: Los Chocotombs, los Cheesetombs, ambos en tamaño XL-18cm y el Selfie cake (para 14-16 porciones). Dentro de los Chocotombs está la opción de relleno de torta húmeda de chocolate, Chocolúcuma o Red velvet.

“Para los Cheesetombs tendremos nuestra nueva versión vegana de cheesecake (que aún no la tenemos en la carta regular así que serán los primeros en probarlo). Podrán elegir entre fresas o frambuesas”, comenta. “Y nuestro Selfie cake, una nueva tendencia alrededor del mundo que ha salido hace poco, fue pensado especialmente para que lo disfruten en sus reuniones y fiestas de Halloween, además que el modelo está súper elegante con un toque vintage. En cuanto a sabores tendrán para elegir entre Limón y arándanos, Carrot cake, Chocolúcuma, Torta húmeda de chocolate y Red Velvet”, agrega.

Postre vegano de DeCasa Green bakery. / Yashira Torrealba

Al detalle:

Precios: Los Chocotombs y Cheesetombs los pueden encontrar desde S/.75 y el Selfie cake desde S/.175.

Pedidos: 955265145 con 48 horas de anticipación. Edición limitada por Halloween será solo hasta el 02 de noviembre.

Ekosana

La empresa de postres veganos Ekosana, fundada por Betsy Barzola, este Halloween traerán nuevas versiones saludables de dulces para compartir en familia.

“Ekosana se fundó Lima Norte, empezamos como una biotienda café; en ese tiempo no había muchas opciones donde consumir alimentos plant based entonces creamos un bio café donde luego también ofrecimos almuerzos. Luego de un tiempo tuvimos que cerrar por razones familiares y luego empezamos nuevamente pero esta vez sólo postres veganos a pedido”, revela Barzola sobre sus inicios.

Postres veganos de Ekosana.

“Desde muy joven me gustó hacer postres y cuando cambié mi tipo de alimentación a vegana busqué capacitarme y aprender repostería y seguir disfrutando un postre delicioso sin dañar a otros seres y así mismo tener esta opción para los clientes”, añade.

Sus postres están hechos con harinas de trigo integral, de avena, de quinua, de arroz y de almendras; panela, stevia, leches vegetales, frutos secos y frescos, cacao 100%, chocolate orgánico etc.

Este año tienen cupcakes con personajes divertidos. “Están hechos a base de harina de trigo integral, endulzado con panela”, indica.

Postres veganos de Ekosana.

En cuanto a los sabores tiene de naranja con arándanos y cacao relleno de mermelada de berries. Pueden escoger entre crema natural a base de cashew y camote o chantilly vegano con coloridos personajes.

Al detalle:

Precios: 1 Caja x 6 Cupcakes S/ 40 y 2 Cajas x 6 Cupcakes S/ 78.

Pedidos: Whatsapp 945103880 ó inbox IG @ekosana.postresveganos

Reserva hasta el 28 octubre

Living bites

Living Bites, fundado por Vanessa Mirabal, nació en 2019 por la motivación de hacer postres para ella y su esposo. “Luego de muchos desaciertos, empezaron a salir bien y así me animé a llevar al restaurante vegano donde trabajaba para compartir. Poco después mis compañeros de trabajo empezaron a pedirme y me motivaron a hacerlos para la venta. Incluso con su ayuda las recetas fueron mejorando hasta lo que son hoy. Living Bites se formalizó al abrir nuestro Instagram en 2020″, recuerda.

“Nuestros Bites son originales, no conseguirás nuestros postres en ningún otro lugar, los favoritos son el “Cookie B” una combinación de galleta con chispas de choco, trozos de chocolate innato 70% y brownie, otra es nuestra galleta de mantequilla de maní “Wacky Peanuts” que amaras al primer bite. En el 2021 a petición del público comenzamos a realizar tortas, algo desconocido para nosotros, pero la aceptación ha sido maravillosa”, explica.

Torta vegana de Living Bites.

Mirabal solo ha hecho postres veganos desde que se inició en la repostería. “No creo que sea difícil solo se necesita estar más informado, conocer la variedad de ingredientes qué hay para lograr el postre que desees. Linaza molida, vinagre de manzana y maicena han sido los ingredientes que nos permiten lograr nuestros bites”, indica.

Para Halloween destacan las tortas que todos aman e hicieron tres modelos: Purple cave (es un keke de arándanos morado, relleno de compota de fresa y arándanos casera, decorada con chantillí y unos simpáticos murciélagos de chocolate), Choco BOO (torta de chocolate rellena con fudge y chantillí de chocolate, su aroma atrajo a los fantasmitas de chantillí que la decoran) y No estaba muerto (Keke zombie de Limón, relleno de compota casera de fresas y arándanos decorado con slime de limón).

Galletas veganas de Living Bites.

También tendrán dos galletas: Spooky Brookies, la cual es una gallleta de vainilla infectada por una araña de brownie; y Wacky Peanuts, que se disfrazaron de calabaza para apoyar a los Mius de la ONG Adopta Miu, este bite estará donando el 10% por la venta de cada pack.

Living Bites es un emprendimiento de postres veganos.

Al detalle:

Pedidos: sólo a través del Instagram @LivingBites

Precios: Las tortas van desde s/.38, las galletas vienen en pack de 6 unid x s/. 18

Luna de Loto pastelería vegana

En el 2017, Ivalú Visani Martínez inició Luna de Loto, sin embargo, fue recién en pandemia que el proyecto creció. “Más que un emprendimiento es un proyecto personal donde junto el arte con la repostería. Empecé vendiendo cupcakes, galletas, tortas , alfajores, etc. Todo vegano. Pero ahora solo me dedico a las tortas y el decorado”, añade.

Torta vegana de Luna de Loto.

“Empecé a prepararlos así porque sentía que no había necesidad de usar ingredientes de origen animal. Esto fue antes de ser vegana. Ya en el 2019 profundice más en el tema del veganismo. No ha sido nada difícil prepararlos plant based. Solo es cuestión de probar, fallar y volver a probar. Como en todos los ámbitos”, explica.

Explica que su propuestas para halloween es hacer tortas “darks”. “Por ejemplo, en forma de ataúd con huesos encima, tortas negras con calaveras y ojos. Prefiero esas tortas”, indica.

Torta vegana de Luna de Loto.

Al detalle:

Los precios van desde 85 soles.

Pedidos: Whatsapp 981 492 814

OrganicLandPerú

Esta marca peruana de postres plant based fundada por Mónica Hidalgo traerá diseños exclusivo por Halloween. “Nació como un restaurante vegano pero cerró en pandemia y se reinvento con tortas veganas desde el 2020″, indica Antuanett del Boy, parte del equipo de OrganicLandPerú.

Postres veganos de OrganicLandPerú.

Como indica Mónica Hidalgo, la fundadora, ella ya “tenía nociones de la comida plant based y el resto fue mucha práctica y fusión de nuevos saberes”.

Postres veganos de OrganicLandPerú.

“Al principio costó mucho conseguir las texturas que propiamente nos da la repostería tradicional pero no fue imposible. Ahora ya estandarizamos nuestras recetas”, añade. “Al igual que la repostería tradicional usamos harina de trigo, vainilla, y cacao al 70 % en polvo para cobertura y en chispas. Son muy deliciosos”, complementa.

Postres veganos de OrganicLandPerú.

“Este Halloween 2022 nuestra propuesta en tortas es una decoración aesthetic y también donas tenebrosas”, indica.

Al detalle:

Pedidos al 922242539

Reservas para tortas con 7 días de anticipación y para postres con 3 días de anticipación.

Quncha Misky

El emprendimiento de Adiana Fernanda Huarcaya Bailón llamado Quncha Misky nació en pandemia. Según explica Huarcaya empezó con la “idea de crear postres veganos parecidos a los tradicionales para así mostrar que los postres sin insumos animales son igual de ricos y no necesariamente tienen que ser saludables”.

Quncha Misky Postres para este Halloween ha sacado tanto postres como bocaditos salados con temática del horror. (Foto: Cortesía)

“Todas nuestras recetas han pasado por periodos de prueba antes de estar a la venta para así tener un buen sabor y textura”, explica.

En este Halloween, tendrán una propuesta que incluye galletas, panecillos dulces y salados. “Tenemos galletas rellenas de nutella vegan, crema pastelera y las clásicas de chocochip decoradas por este Halloween. En los pancillos tenemos croissants rellenos de crema pastelera y enrollados de salchicha con masa hojaldre y especias”, añade.

Galletas de Quncha Misky.

Al detalle:

Precios: 3 galletas (cualquier sabor): s/31.90, 2 croissants: s/29.90, Finger rolls (6 unidades): s/38.90

Reserva hasta el Viernes 28 de Octubre a las 6 pm. La entrega será el 30 y/o 31 de Octubre.

Pedidos: 915 036 750

Schocolade

La pasteleria Vegana Schocolade, fundada por Zusirey Martinez, nació en el 2013, con el objetivo de brindar una pastelería saludable y libre de insumos de origen animal. “Nosotros ofrecemos variedad de tortas y postres dulces. Tenemos opciones con estevia, con panela con harina integral o también en la versión sin gluten”, explica Zusirey.

Postres veganos que puedes disfrutar en la noche de brujas. (Foto: schocolade)

“Desde un inicio nosotros queríamos ofrecer una alternativa diferente, saludable y que todos podamos disfrutar y que sea libre los insumos tradicionales. Al inicio sí se nos fue un poco complicado y tuvimos que investigar bastante, hacer nuestras recetas desde cero, pero valió la pena al cien por ciento”, recuerda.

En este Halloween ofrecerán las galletas Boo de vainilla con trocitos de chocolate, los brownies de chocolate con decoración especial como de momia o frankentein y cupcakes con decoracion de halloween.

Postres veganos de Schocolade.

Al detalle:

Precios: el pack de 6 galletas está 30 soles, el pack de 6 brownies está 36 soles y el pack de 6 cupcakes está 42 soles.

Pedidos: 952 275 849

Supan Tachirense

El emprendimiento Supan Tachirense, fundado Chris Villar, nació en Mérida, Venezuela en el 2012 como una panadería muy grande con la espacialidad de hacer Pan Tachirense. “Manteniendo la tradición de mi estado de nacimiento y mis raíces y no fue hasta el 2018 que por la situación en el país que nos tocó emigrar. Así que en el 2018 cuando llegamos al Perú con nuestra maleta de sueños, sabía que quería continuar con mi pasión”, revela Villar.

Cris Villar de Supan Tachirense.

“Al principio como empezamos de cero, no conocíamos a nadie, ni presupuesto para tener lo que teníamos, comenzamos en ferias itinerantes vendiendo postres, y no es hasta octubre del 2019 que abrimos nuestra tienda en la feria de barranco”, indica sobre sus inicios en Lima. La joven repostera añade tiene dos líneas de postres: la tradicional y la vegana.

Postres veganos que encontrarán en el stand de Supan Tachirense.

“La vegana saludable es en la actualidad el 98% de lo que hacemos, que no solo es vegana porque no utilizamos insumos animales, sino es saludable porque no utilizamos nada refinado, todo es orgánico, integral y natural, en búsqueda de tener una propuesta más nutritiva y sostenible en el tiempo”, añade la maestra pastelera.

Según explica, para este año tienen diferentes propuestas veganas, algunas gluten free y solo en algunas decoraciones si contienen azúcar pero en una proporción pequeña. Tienen galletas arañas, los kekitos monstruosos, los brownies embrujados, galletas de Jack y cupcakes tenebrosos (estos dos últimas son una colaboración en conjunto con la Negra antojería)

Al detalle:

Precios desde los 5 soles.

Lugar: de miércoles a domingo en el Stand 62 La feria Jirón unión108 – Barranco.

Pedido: WhatsApp 917971635