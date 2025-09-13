Perú ganó el Mundial de desayunos de Ibai Llanos. (Fotos: Captura de pantalla/ GEC)
Perú ganó el Mundial de desayunos de Ibai Llanos. (Fotos: Captura de pantalla/ GEC)
Redacción EC

La final del Mundial de desayunos de fue de infarto. Y es que Perú, que empezó con un amplio margen de diferencia en las votaciones en esta etapa de la competencia, estuvo por momentos por debajo de su contrincante: Venezuela. Sin embargo, la ‘blanquirroja’ tomó la ventaja en las últimas horas y fue declarada ganadora del concurso.

MIRA: Receta de arroz con leche de Teresa Ocampo

La mañana del jueves 11 de septiembre, el creador de contenidos español anunció en sus principales plataformas que este sábado 12 cerraría las votaciones al mediodía (hora de Perú), y así lo hizo. Este fue el anuncio del final:

@ibaillanos

ESTE ES EL CAMPEÓN DEL MUNDIAL DE DESAYUNOS.

♬ sonido original - Ibai

“Todos los desayunos que he probado están increíblemente buenos. Creo que hay una gastronomía absolutamente espectacular. Yo me quedo con lo que lo bien que se lo ha pasado la gente y con lo que hemos hecho conocer a la gente de la cultura y gastronomía de otros países”, dijo el creador de contenidos sobre el final de su competencia.

Al cierre del concurso, estos fueron los resultados oficiales:

PaísVotos en TikTokVotos en InstagramVotos en YouTubeTOTAL
Perú6 500 000 4 900 000 1 400 000 12 800 000
Venezuela6 300 0004 900 000 1 300 00012 600 000

Y tú, ¿estás conforme con el final del Mundial de desayunos?

