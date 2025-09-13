La final del Mundial de desayunos de Ibai Llanos fue de infarto. Y es que Perú, que empezó con un amplio margen de diferencia en las votaciones en esta etapa de la competencia, estuvo por momentos por debajo de su contrincante: Venezuela. Sin embargo, la ‘blanquirroja’ tomó la ventaja en las últimas horas y fue declarada ganadora del concurso.

La mañana del jueves 11 de septiembre, el creador de contenidos español anunció en sus principales plataformas que este sábado 12 cerraría las votaciones al mediodía (hora de Perú), y así lo hizo. Este fue el anuncio del final:

“Todos los desayunos que he probado están increíblemente buenos. Creo que hay una gastronomía absolutamente espectacular. Yo me quedo con lo que lo bien que se lo ha pasado la gente y con lo que hemos hecho conocer a la gente de la cultura y gastronomía de otros países”, dijo el creador de contenidos sobre el final de su competencia.

Al cierre del concurso, estos fueron los resultados oficiales:

País Votos en TikTok Votos en Instagram Votos en YouTube TOTAL Perú 6 500 000 4 900 000 1 400 000 12 800 000 Venezuela 6 300 000 4 900 000 1 300 000 12 600 000

Y tú, ¿estás conforme con el final del Mundial de desayunos?