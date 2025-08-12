La lista de nominados de los Premios Somos reúne a reconocidos referentes gastronómicos, como Chicha por Gastón Acurio, eje de la cocina regional reinventada; Cicciolina, con su encanto europeo; Limo Peruano Nikkei, en diálogo con la tradición japonesa; Pachapapa, con raíces tradicionales, entre otros.
MIRA: Maido y todos los restaurantes peruanos en la lista de los mejores del mundo
Estos restaurantes personifican el alma gastronómica cusqueña: creatividad sin olvidarse del legado. Desde reinterpretaciones innovadoras hasta propuestas homenaje a la tradición, cada uno aporta una experiencia única. Este reconocimiento pone en valor la capacidad de la ciudad para reinventarse desde lo local, transformando su historia en una cocina que mira al futuro con auténtica identidad.
Newsletter Provecho
Lista de nominados
Estos son los nominados en la categoría “Mejor restaurante en Cusco (ciudad)”:
- Casa Cusqueña
Dirección: Portal del Belén 115, segundo piso
- Casa Ichu
Dirección: Calle Arco Iris 448
- Chicha por Gastón Acurio
Dirección: Plaza Regocijo 261
- Cicciolina Restaurante
Dirección: Calle Palacio 110, Segundo Piso
- Cusqueñísima picantería
Dirección: Av. José Gabriel Cosio 401, Urb. Magisterio
- LIMO peruano nikkei
Dirección: Portal de Carnes 236, Plaza de Armas
- Mauka, por Pía León (Palacio Nazarenas)
Dirección: Plazoleta Nazarenas 223
- Pachapapa
Dirección: Plazoleta San Blas 120
- Morena Peruvian Kitchen
Dirección: Portal Harinas 181
- Oqre, por Jorge Muñoz (Monasterio)
Dirección: Belmond Hotel Monasterio, Plazoleta Nazarenas 337
¿Cuántas categorías tienen los Premios Somos 2025?
La edición 2025 de los Premios Somos consta de 39 categorías, que celebran la labor de restaurantes y conceptos favoritos que reflejan las tendencias de cada año.
¿Cómo se eligen a los nominados?
Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido. Esta edición comprende el período que abarca de abril de 2024 a mayo de 2025.
¿Cómo votar en los Premios Somos?
La votación se realiza a través de la web de El Comercio, donde está habilitado desde el 25 de junio este sitio de votaciones.
No es necesario ser suscriptor de El Comercio para acceder al proceso, ni es obligatorio marcar todas las categorías para que el voto sea válido.
TE PUEDE INTERESAR
- Con el Club de Suscriptores puedes usar tus descuentos de hasta 50% en restaurantes exclusivos, cuantas veces quieras. Descúbrelos aquí
- Ramen vs. Caldo de Gallina
- Crema de espinaca exprés: una receta rápida y ligera con pocos ingredientes
- Gustavo Vocke: detrás de uno de los mejores bares del mundo y cómo hacer el whisky popular entre los jóvenes
- Mijano, el laboratorio gastronómico en Tarapoto que crea jamón y chorizo de paiche
Contenido sugerido
Contenido GEC