La lista de nominados de los Premios Somos reúne a reconocidos referentes gastronómicos, como Chicha por Gastón Acurio, eje de la cocina regional reinventada; Cicciolina, con su encanto europeo; Limo Peruano Nikkei, en diálogo con la tradición japonesa; Pachapapa, con raíces tradicionales, entre otros.

Estos restaurantes personifican el alma gastronómica cusqueña: creatividad sin olvidarse del legado. Desde reinterpretaciones innovadoras hasta propuestas homenaje a la tradición, cada uno aporta una experiencia única. Este reconocimiento pone en valor la capacidad de la ciudad para reinventarse desde lo local, transformando su historia en una cocina que mira al futuro con auténtica identidad.

Lista de nominados

Estos son los nominados en la categoría “Mejor restaurante en Cusco (ciudad)”:

Casa Cusqueña

Dirección: Portal del Belén 115, segundo piso

Casa Ichu

Dirección: Calle Arco Iris 448

Chicha por Gastón Acurio

Dirección: Plaza Regocijo 261

Cicciolina Restaurante

Dirección: Calle Palacio 110, Segundo Piso

Cusqueñísima picantería

Dirección: Av. José Gabriel Cosio 401, Urb. Magisterio

LIMO peruano nikkei

Dirección: Portal de Carnes 236, Plaza de Armas

Mauka, por Pía León (Palacio Nazarenas)

Dirección: Plazoleta Nazarenas 223

Pachapapa

Dirección: Plazoleta San Blas 120

Morena Peruvian Kitchen

Dirección: Portal Harinas 181

Oqre, por Jorge Muñoz (Monasterio)

Dirección: Belmond Hotel Monasterio, Plazoleta Nazarenas 337

¿Cuántas categorías tienen los Premios Somos 2025?

La edición 2025 de los Premios Somos consta de 39 categorías, que celebran la labor de restaurantes y conceptos favoritos que reflejan las tendencias de cada año.

¿Cómo se eligen a los nominados?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido. Esta edición comprende el período que abarca de abril de 2024 a mayo de 2025.

¿Cómo votar en los Premios Somos?

La votación se realiza a través de la web de El Comercio, donde está habilitado desde el 25 de junio este sitio de votaciones.

No es necesario ser suscriptor de El Comercio para acceder al proceso, ni es obligatorio marcar todas las categorías para que el voto sea válido.