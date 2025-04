Cada país tiene sus tradiciones gastronómicas por Semana Santa. Si en España se come potaje de garbanzos y torrijas, y en Italia llegan a la mesa el cordero pascual y la colomba o paloma de Pascua; en el Perú tenemos nuestros propios. En costa, sierra y selva, se disfrutan platillos tradicionales que rescatan los mejores insumos de cada zona y ya se han vuelto una tradición por estas fechas. Conoce algunos de ellos.

Pescado a la chorrillana

En Semana Santa, se sigue la tradición de no comer carne. Por ello los platos marinos son los preferidos en las mesas. Uno de ellos es el pescado a la chorrillana ya que resalta el valor de los insumos marinos y es fácil de preparar. Se prepara con filetes de pescado fresco, generalmente de corvina o similar, cocidos en una salsa a base de tomates, cebollas, ajíes y otros condimentos.

Pescado a la chorrillana, un plato tradiciona de la costa peruana.

Malarrabia

En estas fechas, es uno de los platos típicos de Piura; sobre todo es preparado en Catacaos, pero su consumo se ha extendido a toda la región. La receta es a base de plátanos maduros -aderezados con ajo, ají y cebolla- y queso de cabra. Se acompaña con sudado de pescado, frejoles (aunque también puede ser lentejas o garbanzos) y arroz. El plato resume bien la compleja cultura del lugar y es la comida estrella de los viernes de cuaresma.

Malarrabia, plato típico de Piura. / Hugo Pérez

Patarashca

Un plato típico en la Amazonía peruana, en particular en Pucallpa, que destaca durante las celebraciones por Semana Santa. Se trata de un guiso de pescado que se cocina, sobre carbón, dentro de unas hojas de bijao. Se sirve con yuca y plátano maduro.

Un clásico de la amazonía: la patarashca.

Chupe de viernes y de domingo

Las órdenes religiosas han influenciado en la creación de algunos platos y postres. Por ejemplo, cada día de la semana tiene asignado una sopa o chupe. En Arequipa, se come chupe los viernes y caldo blanco o pebre de lomos de cordero los domingos. El chupe de viernes combina pescados y mariscos, hortalizas varias (papa, habas, arvejas, choclo), huevos y cecina de pescado. Mientras que el caldo blanco, base del chupe de domingo, es más ligero.

Chupe de viernes con mariscos.

Chorizo ayacuchano

Aunque la tradición es no comer carne, esto no sucede en Ayacucho. El plato se parece a la salchicha huachana; la gran diferencia es que no se sirve en embutido, sino como carne desmenuzada. Se sirve con papas sancochadas o doradas, ensalada de lechuga, beterraga y zanahoria. El platillo se ha convertido en un plato bandera de Ayacucho durante Semana Santa.

Sopa teóloga

En Trujillo, especialmente en Moche, es el plato que brilla durante Semana Santa, aunque también se suele preparar como parte de un banquete de bodas o de un cumpleaños. La sopa teóloga se come el Domingo de Ramos y, en su versión más tradicional, consta de 29 ingredientes (como el azafrán, la manteca de chancho, pava con garbanzos, perejiles frescos y cebolla, entre otros). Sin duda, un plato generoso.

Sopa teóloga, una tradición piurana. / Facebook El Mochica

Los 12 platos cusqueños

Los cusqueños tienen una costumbre por Viernes Santo: ayunan hasta el mediodía y, a esa hora, empiezan a comer seis platos salados y seis dulces (los 12 platos). Es una forma de conmemorar la última cena de Cristo. Con los años, los platillos han variado (esto también depende de cada familia); pero generalmente están presentes: la sopa de choclo o lawa, la de olluco o lisas, la sopa de machas y camarones, el kapchi de habas con setas y el guiso de zapallo, con tarwi, llullucha y arroz. Entre los dulces, se opta por las empanadas cusqueñas, los suspiros, la mazamorra de chancaca, el guisado con durazno y manzanas, y panes como el jurka o el costra.