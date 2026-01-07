Según cifras oficiales del OSIPTEL, al cierre del 2025 Claro Perú volvió a consolidarse como la empresa líder en portabilidad móvil neta en el país. De acuerdo con la información registrada en la herramienta informática PUNKU, durante el año la compañía alcanzó un total de 161.036 líneas móviles netas portadas, posicionándose nuevamente como la operadora con el mejor desempeño anual en este indicador. Esta cifra representa más del triple de líneas portadas netas que su competidor más cercano, reafirmando la preferencia de los usuarios por su servicio.

El desempeño se mantuvo sólido hasta el cierre del año. En diciembre de 2025, Claro Perú lideró la portabilidad neta mensual con 35.363 líneas, el registro más alto del año. Este resultado refleja la preferencia de los usuarios y ratifica el compromiso de la compañía con una conectividad de calidad y una experiencia al cliente simple, ágil y transparente, con un enfoque centrado en las personas.

Desde el inicio de la portabilidad móvil en 2014, más de 2.9 millones de líneas netas han migrado a Claro Perú, consolidando su liderazgo en el mercado. En esa línea, la compañía continuará invirtiendo en el país para impulsar mejoras significativas en sus servicios, ofrecer tarifas y promociones competitivas, y fortalecer la calidad de atención en todos sus puntos de contacto.

Claro Perú demuestra su compromiso de seguir conectando y acercando a más personas y reafirma su propósito de mejorar la vida de los peruanos a través de las telecomunicaciones.

Fuente: https://punku.osiptel.gob.pe/

Reportaje publicitario