Queremos alertar a la ciudadanía y a las autoridades competentes sobre un hecho ocurrido la madrugada de hoy, jueves 11 de diciembre. Desde aproximadamente las 01:05 horas, los servicios de conectividad de Claro Perú se han visto seriamente afectados debido a un corte de fibra óptica en el distrito de Los Olivos, provocado por la quema de basura por parte de terceros. Este acto irresponsable dañó infraestructura crítica y puso en riesgo la continuidad de servicios esenciales para miles de ciudadanos, empresas e instituciones que dependen de nuestra red.

Como consecuencia de estos actos, se registra una afectación parcial del servicio móvil en los distritos de Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, Rímac y San Martín de Porres; así como una afectación significativa de los servicios fijos en los distritos de Los Olivos, San Martín de Porres, Independencia, Comas, Puente Piedra, Carabayllo y Callao. A ello se suma el impacto generado a clientes corporativos en el distrito de Los Olivos, quienes han visto interrumpidas sus operaciones por causas totalmente ajenas a la responsabilidad de la compañía.

Nuestros equipos de Operación y Mantenimiento han venido trabajando desde tempranas horas de la madrugada, de manera coordinada y continua para recuperar la infraestructura dañada y restablecer la prestación de los servicios en el menor tiempo posible.

Claro Perú rechaza de manera categórica cualquier acción que ponga en riesgo la integridad de nuestra infraestructura de telecomunicaciones. Estos hechos vulneran la continuidad de un servicio esencial para el país y afectan directamente la conectividad de la población.

Agradecemos la comprensión de nuestros clientes frente a una situación completamente ajena a nuestro control e informamos que desde las 08:07 horas se vienen restableciendo de manera gradual los servicios impactados. Reiteramos nuestro compromiso permanente con brindar servicios con la más alta calidad, garantizando la seguridad, continuidad y la pronta normalización de nuestros servicios de telecomunicaciones.

Claro Perú

Lima, 11 de diciembre de 2025

