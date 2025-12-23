No es novedad que las personas que atraviesan dificultades crediticias y presentan incumplimientos en sus pagos pueden ser registradas en centrales de riesgo, lo que las coloca en una situación compleja y restrictiva. Esto suele impedirles acceder a nuevos productos financieros dentro de la banca tradicional, como bancos, financieras o cajas municipales.

Ante este escenario, el préstamo de Prestamype se presenta como una excelente alternativa. No solo te permite acceder al capital que necesitas para impulsar tus proyectos, sino que también te brinda la oportunidad de reorganizar tus finanzas y reconstruir tu historial crediticio desde cero.

Prestamype es la fintech de préstamos más grande del Perú, con más de 8 años de experiencia y una trayectoria sólida ofreciendo soluciones financieras a personas y empresarios de todo el país. Conoce a continuación los beneficios y requisitos de este préstamo pensado para quienes buscan una nueva oportunidad financiera.

Beneficios del préstamo de Prestamype

Desembolsos altos desde S/ 15 mil hasta S/ 2 millones.

Tasa de interés mensual competitiva desde 0.84% mensual.

Plazos de pago desde 1 hasta 6 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación.

Evaluación de riesgo flexible que no te descarta por estar en Infocorp o no tener historial crediticio.

Cronogramas hechos a tu medida: Puedes elegir cómo amortizar el capital durante el periodo del préstamo.

Desembolso en menos de 15 días hábiles.

Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

Requisitos para calificar al préstamo de Prestamype

Acceder a un préstamo con Prestamype es más fácil de lo que imaginas. El requisito clave es contar con un inmueble como una casa, departamento, oficina, local o terreno que cumpla con las siguientes características:

Debe estar debidamente inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).

Debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco

Debe estar libre de problemas legales como multas, gravámenes o afectaciones en la Municipalidad o los Registros Públicos.

Así de fácil: si tu inmueble está inscrito en Sunarp, no tiene observaciones legales y se encuentra en las ciudades indicadas, estás un paso más cerca de recibir el financiamiento que necesitas.