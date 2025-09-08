En el primer semestre de 2025, de los cuatro operadores móviles, Claro Perú fue la única empresa que tuvo reducción de reclamos. La marca de telecomunicaciones logró un 60,71% menos que el mismo período del año anterior, según reportes basados en datos de OSIPTEL. Esta mejora se produce en un contexto en el que se presentaron mínimos históricos para el sector en su conjunto.

El organismo regulador informó que entre enero y junio de 2025 se dieron 586,143 reclamos ante las empresas operadoras, un 3,11% menos que los que se interpusieron en el mismo periodo en el 2024. OSIPTEL atribuye la sostenida baja a la adopción de soluciones anticipadas de reclamo (SAR) y a la gestión directa de casos.

En ese escenario, los resultados de Claro resaltan: además de la disminución de reclamos, la empresa concentró alrededor del 10% del total de estos, muy por debajo del volumen registrado por otros operadores, los cuales tuvieron mayores incidencias. En vista de esta mejora, Claro mantiene su compromiso en brindar respuestas más rápidas cuando surgen inconvenientes.

Detrás de esta mejora hay una gestión de servicio omnicanal que permite a los clientes comunicarse por el canal que prefieran: atención presencial en más de 200 puntos a nivel nacional, más de 1,500 asesores en call center y soporte permanente vía WhatsApp. A ello se suman soluciones digitales como Mi Claro App y Claro Smart Home, que facilitan consultas, autogestión y monitoreo del servicio desde el celular.

“En un mercado competitivo, en el cual los usuarios valoran tanto la velocidad como la capacidad real de resolver problemas, en Claro trabajamos día a día para brindar más que conectividad: buscamos generar confianza, cercanía y soluciones reales que mejoren la experiencia de nuestros clientes”, señalan.

Fuente: https://www.osiptel.gob.pe

Reportaje Publicitario