A más de 40 años de su creación, ¿cómo se encuentra la relación entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los Estados miembros? ¿Por qué sus mandatos son incumplidos, o cumplidos en parte, en la mayoría de los casos? Esta y otras preguntas se abordaron en el III Coloquio jurídico organizado por la Universidad César Vallejo (UCV) titulado “La Corte Interamericana de Derechos Humanos, su actualidad y el margen de apreciación nacional”.

“La Corte tiene más de 40 años de evolución. Sin embargo, algunas veces hemos tenido una relación tirante con ella y hay quienes sostienen que debemos renunciar a su competencia. Nosotros pensamos que no. De hecho, la posición oficial del Estado peruano es mantenernos en ella, pues constituye un marco supranacional de defensa y protección de los derechos fundamentales”, explica el Dr. Aníbal Quiroga León, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UCV y moderador del evento.

Ponentes

El coloquio tuvo como principales ponentes al Dr. Víctor García Toma, exministro de Justicia y Derechos Humanos y expresidente del Tribunal Constitucional, y a la Dra. María Gabriela Ábalos, profesora titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Ábalos, una jurista argentina de reconocida trayectoria internacional, fue especialmente invitada por la UCV para este evento. Ambos se centraron en analizar el papel actual de la CIDH y profundizar en temas como el control de convencionalidad y el margen de apreciación nacional.

El Dr. Víctor García Toma sostuvo que los países firmaron el Pacto de San José para fortalecer la democracia y proteger los derechos fundamentales, comprometiéndose a cumplir ciertas obligaciones. Sin embargo, considera que los órganos del sistema interamericano han excedido sus facultades al crear nuevos derechos mediante jurisprudencia, algo que no fue acordado en el tratado.

“No digo que esté mal, sino que no es jurídicamente aceptable. Y lo segundo es que han creado el principio de convencionalidad. Desde el momento en que se firma un tratado, estamos obligados a respetarlo. Pero lo que no han acordado los Estados es trasladar los efectos de un caso particular y convertirlo en un criterio general”, explicó.

Por su parte, la Dra. María Gabriela Ábalos señaló que Argentina propone cumplir con las sentencias de la Corte, pero sin sobrepasar los principios propios del ordenamiento jurídico interno. Este modelo exige la existencia de un diálogo entre las partes que todavía no se da.

“Un elemento a debatir es la cosa juzgada versus la cosa interpretada. Es decir, cuando el Estado peruano es sancionado, debe cumplir con la condena del sistema interamericano; pero cuando no ha sido parte y ha sido condenado otro país, ¿también está obligado por esa condena? Una parte de la doctrina entiende que sí, y otra, entendemos que no. Puede tomarse como una pauta interpretativa, pero nada más”, sostuvo.

Panelistas

Este tercer coloquio estuvo dividido en dos segmentos: “La actualidad de la CIDH” y “La jurisprudencia activista de la Corte Interamericana y el margen de apreciación nacional”. Participaron como panelistas los abogados César Pastor, miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional y agente del Estado peruano en los casos de Barrios Altos y La Cantuta; Delia Muñoz, jurista y exministra de Justicia y Derechos Humanos; William Oblitas, catedrático y miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional; y Sergio Verástegui, socio del estudio de abogados Asesoría Legal y Defensa Procesal.

El evento forma parte de un amplio ciclo de encuentros que abordan temas de actualidad desde una perspectiva jurídica. Los dos primeros coloquios, realizados el año pasado, fueron: “Un golpe de Estado en el siglo XXI: la historia reciente y el análisis constitucional”, centrado en el caso de Pedro Castillo; y “El camino a las elecciones generales del 2026: análisis político y reformas constitucionales”, que abordó los desafíos del proceso electoral.

El cuarto coloquio está programado para octubre, y se llevará a cabo en la ciudad de Chiclayo. El objetivo es abarcar todas las sedes de la UCV, cuatro de las cuales se encuentran en Lima y ocho en el interior del país. “Iremos a cada una de ellas: Chepén, Huaraz, Piura, Tarapoto, Chimbote, etc. Queremos acercar estos temas de actualidad a todos nuestros estudiantes. Dado que los Derechos Humanos no siempre están incluidos en la currícula universitaria, planeamos incorporar el sistema interamericano dentro de los cursos. El objetivo es formar abogados bien preparados, ya que son los futuros líderes del país”, puntualizó el Dr. Aníbal Quiroga.

