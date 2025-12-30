Viajar hoy implica mucho más que llegar a un destino. Mantenerse conectado se ha vuelto una necesidad básica para quienes salen del país, ya sea para coordinar traslados, compartir ubicación, comunicarse con familiares o resolver imprevistos durante el recorrido. En plena temporada de vacaciones y viajes internacionales, quedarse sin conexión puede significar perder tiempo valioso y generar más de una complicación.

CONEXIÓN QUE NO SE DETIENE

Con esta necesidad en mente, Claro incorpora WhatsApp Viajero Ilimitado como parte de sus beneficios de Cobertura Internacional, una propuesta pensada para que los usuarios sigan comunicados desde el primer momento fuera del país. Así podrás utilizar WhatsApp sin límites, incluyendo mensajes de texto, audios, fotos y videos, sin costos extra ni trámites adicionales.

El beneficio está incluido desde el plan Max Ilimitado 69.90 y funciona en destinos de Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y países de Europa. De esta manera, la comunicación se mantiene activa apenas se aterriza, sin depender de redes Wi-Fi ni realizar gestiones que suelen consumir horas valiosas del viaje.

En la práctica, esto se traduce en mayor tranquilidad. Avisar que se llegó bien, coordinar una recogida en el aeropuerto, compartir momentos del viaje o resolver cualquier situación imprevista se vuelve parte natural de la experiencia. WhatsApp, una de las aplicaciones más utilizadas durante los viajes, sigue funcionando como una herramienta cotidiana incluso fuera del país, sin generar preocupaciones adicionales por el consumo del servicio.

VIAJAR CON MAYOR TRANQUILIDAD

Además de permitir el uso de WhatsApp Viajero Ilimitado en 35 países del mundo, este beneficio se integra a la Cobertura Internacional de Claro, que le permite a los usuarios mantenerse conectados según el plan contratado en distintos destinos.

Esta propuesta responde a una necesidad concreta del viajero actual, mantenerse comunicado sin fricciones y sin sorpresas en la factura. A ello se suman alternativas como los nuevos paquetes viajeros Pasaporte Claro, diseñados para complementar la experiencia de conexión internacional según el tipo de viaje y destino.

Si estás planeando viajar en las próximas semanas, saber cómo funciona el beneficio de WhatsApp Viajero Ilimitado y la Cobertura Internacional de Claro permite anticiparse y disfrutar del viaje con mayor tranquilidad, manteniendo la conexión activa desde el primer momento. Conoce más sobre estos beneficios y los países incluidos en este enlace.

Reportaje publicitario