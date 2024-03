¿Cuándo fue la única vez que Mávila Huertas quiso ser mamá?

Mávila Huertas vuelve estar una vez más en el ojo público debido a unas declaraciones que brindó en el programa de Magaly Medina. La conductora de ‘Ocurre Ahora’ de ATV reveló varios detalles sobre su vida íntima y su relación con el empresario Roberto Reátegui. Todos los detalles sobre sus declaraciones en la siguiente nota.

¿QUÉ DIJO MÁVILA HUERTAS SOBRE SER MAMÁ?

Mávila Huertas estuvo como invitada especial en la última edición del programa ‘Magaly TV La Firme’ donde contó varios pasajes de su vida privada, entre ellas su relación con Roberto Reátegui y la decisión de no ser madre, pese a que hace un tiempo tomó la decisión de congelar sus óvulos.

“Congelé mis óvulos, pero ya abandoné esa idea. No tengo ni duda de eso (de que las cincuentonas ahora pueden embarazarse gracias a la ciencia), pero yo ya tomé la decisión de no tener hijos”, dijo en un inicio la comunicadora.

Asimismo, la periodista sostuvo que contaba con algunos posibles donantes en modo de broma, aunque no se atrevió a brindar sus nombres por ahora. “Tenía mi lista de candidatos para enviarles una carta formal para decirles: ‘por favor mira...’, mis donantes. ¿Quiénes son? Ay por favor, George Clooney y Brad Pitt. Soñar no cuesta nada”, mencionó.

Por último, la figura de ATV precisó que le hubiese gustado tener un hijo de su exesposo Roberto Reátegui ya que se encontraba muy enamorada en su momento y querer sentir esa maternidad. No obstante, tras descartar esa decisión, ahora está pensando muy en serio en poder donar sus óvulos.

“En algún momento mi hermano me dijo: ‘Oye flaca, ten un hijo ya’. Pero no sé. La única vez que me provocó con muchas ganas ser mamá es cuando estaba con Roberto. Estaba muy enamorada de mi esposo, quería tener un hijo con él , de él, que fuera ese niño al que tu ves y dices: ‘le veo rasgos míos y suyos’. Quería esa maternidad. No era la maternidad de tener un hijo y ya. No, yo quería tener un hijo de Roberto Reátegui, no sola. Y no se dio. Después pensé en la ovadonación. ¿Habrá quien quiera tener un óvulo de Mávila? Son muy lindos. Lo estoy pensando seriamente”, detalló.

¿POR QUÉ MÁVILA HUERTAS TERMINÓ SU RELACIÓN CON ROBERTO REÁTEGUI?

Durante la conversa que tuvo con Magaly Medina, Mávila Huertas tuvo no desaprovechó el momento para tocar el tema de la separación que tuvo con Roberto Reátegui, pues la conductora de noticias señaló que sentía que su vida estaba pasando, por lo que ambos se encontraban en tiempos distintos, asegurando que le dolió mucho alejarse de él.

“La relación era muy sólida pero creo que llegó un momento en el que estábamos fuera de sincronía. Él ya tenía hijos y yo no, entonces sentía que mi reloj biológico se estaba acelerando; fueron momentos diferentes. Cuando ya estábamos afianzados, nos falló la comunicación y esa actitud de que no quiera tener hijos, me dolió. Y me alejé de él”, mencionó la conductora de ‘Ocurre Ahora’.