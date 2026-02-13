Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Toyota Highlander llegará únicamente en versión eléctrica a partir del 2027. (Foto: Toyota)
El Toyota Highlander llegará únicamente en versión eléctrica a partir del 2027. (Foto: Toyota)
/ Toyota
Por Redacción EC

Toyota anunció el estreno en Norteamérica de una versión totalmente eléctrica del Highlander, un SUV de tres filas que se suma a la expansión de su portafolio de vehículos eléctricos a batería (BEV) dentro de su estrategia orientada a la neutralidad de carbono. El modelo fue presentado el 11 de febrero en California y su comercialización está prevista para finales de 2026 en ese mercado.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Hasta 1.200 hp y diseños radicales: ¿Cuáles son los carros más potentes que se venden en el Perú?
Automotriz

Hasta 1.200 hp y diseños radicales: ¿Cuáles son los carros más potentes que se venden en el Perú?

Bomba en el mercado automotriz: Toyota revive el Highlander como un SUV 100% eléctrico y tracción AWD
Automotriz

Bomba en el mercado automotriz: Toyota revive el Highlander como un SUV 100% eléctrico y tracción AWD

Ofrece 1.040 km de autonomía y podría llegar hasta Piura con una sola carga: ¿qué más ofrece el nuevo Chevrolet Captiva PHEV?
Automotriz

Ofrece 1.040 km de autonomía y podría llegar hasta Piura con una sola carga: ¿qué más ofrece el nuevo Chevrolet Captiva PHEV?

¿Cuáles fueron las 10 marcas de carros electrificados más vendidas en el Perú en 2025?
Automotriz

¿Cuáles fueron las 10 marcas de carros electrificados más vendidas en el Perú en 2025?