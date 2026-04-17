Resumen

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La tecnología superhíbrida plasmada en el modelo Tiggo 8. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
La tecnología superhíbrida plasmada en el modelo Tiggo 8. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
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Por Redacción EC

Chery presentó en el país su tecnología Chery Super Híbrida (CSH) durante el evento Chery Super Hybrid Tech Night, donde dio a conocer una nueva alternativa de movilidad para el mercado peruano. La propuesta combina energía eléctrica y gasolina en un mismo sistema, con el objetivo de ofrecer mayor autonomía y eficiencia de uso.

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