Chery presentó en el país su tecnología Chery Super Híbrida (CSH) durante el evento Chery Super Hybrid Tech Night, donde dio a conocer una nueva alternativa de movilidad para el mercado peruano. La propuesta combina energía eléctrica y gasolina en un mismo sistema, con el objetivo de ofrecer mayor autonomía y eficiencia de uso.
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El sistema híbrido enchufable de Chery integra un motor de combustión 1,5T, dos motores eléctricos, una transmisión híbrida dedicada y una batería de 18,3 kWh.
El vehículo puede operar bajo dos modos principales de conducción:
• Modo Eléctrico (EV): permite desplazamientos urbanos utilizando energía eléctrica, sin consumo de combustible mientras la batería tenga carga disponible.• Modo Híbrido (HEV): el motor a gasolina puede impulsar el vehículo o funcionar como generador para recargar la batería, ampliando la autonomía total.
Además, incorpora un sistema de regeneración de energía mediante desaceleración y frenado.
Según la marca, el sistema administra de forma automática ambas fuentes de energía según las condiciones de manejo, buscando eficiencia en recorridos urbanos y autonomía en viajes largos.
La recarga puede realizarse en el hogar, lo que facilita su uso diario para quienes cuentan con la infraestructura adecuada.
Chery señaló que la combinación entre electricidad y gasolina permite reducir el consumo frente a vehículos de combustión convencional, dependiendo del tipo de uso.
Como referencia, indicó que un trayecto Lima–Cusco, superior a los 1.000 kilómetros, podría realizarse con un costo aproximado de S/ 330.
La tecnología CSH está incorporada en la Tiggo 8 CSH, SUV de tres filas orientada al uso familiar.
La marca informa que el modelo equipa un motor 1.5 turbo y desarrolla más de 320 hp de potencia combinada. También declara hasta 80 kilómetros de autonomía en modo eléctrico y hasta 1.200 kilómetros de autonomía total.
La Chery Tiggo 8 CSH está disponible en el mercado peruano con un precio de lista de US$36.990. Como parte del lanzamiento, la marca anunció un bono promocional que reduce el precio desde US$34.490, además de opciones de financiamiento y mantenimiento incluido por dos años.