Chery presentó en el país su tecnología Chery Super Híbrida (CSH) durante el evento Chery Super Hybrid Tech Night, donde dio a conocer una nueva alternativa de movilidad para el mercado peruano. La propuesta combina energía eléctrica y gasolina en un mismo sistema, con el objetivo de ofrecer mayor autonomía y eficiencia de uso.

¿Qué es la tecnología Chery Super Híbrida?

El sistema híbrido enchufable de Chery integra un motor de combustión 1,5T, dos motores eléctricos, una transmisión híbrida dedicada y una batería de 18,3 kWh.

El vehículo puede operar bajo dos modos principales de conducción:

• Modo Eléctrico (EV): permite desplazamientos urbanos utilizando energía eléctrica, sin consumo de combustible mientras la batería tenga carga disponible.• Modo Híbrido (HEV): el motor a gasolina puede impulsar el vehículo o funcionar como generador para recargar la batería, ampliando la autonomía total.

Además, incorpora un sistema de regeneración de energía mediante desaceleración y frenado.

Enfoque para uso cotidiano

Según la marca, el sistema administra de forma automática ambas fuentes de energía según las condiciones de manejo, buscando eficiencia en recorridos urbanos y autonomía en viajes largos.

La recarga puede realizarse en el hogar, lo que facilita su uso diario para quienes cuentan con la infraestructura adecuada.

Consumo y autonomía

Chery señaló que la combinación entre electricidad y gasolina permite reducir el consumo frente a vehículos de combustión convencional, dependiendo del tipo de uso.

Como referencia, indicó que un trayecto Lima–Cusco, superior a los 1.000 kilómetros, podría realizarse con un costo aproximado de S/ 330.

Modelo disponible en Perú

La tecnología CSH está incorporada en la Tiggo 8 CSH, SUV de tres filas orientada al uso familiar.

La marca informa que el modelo equipa un motor 1.5 turbo y desarrolla más de 320 hp de potencia combinada. También declara hasta 80 kilómetros de autonomía en modo eléctrico y hasta 1.200 kilómetros de autonomía total.

Precio de lanzamiento

La Chery Tiggo 8 CSH está disponible en el mercado peruano con un precio de lista de US$36.990. Como parte del lanzamiento, la marca anunció un bono promocional que reduce el precio desde US$34.490, además de opciones de financiamiento y mantenimiento incluido por dos años.