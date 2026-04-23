Chevrolet anunció en el mercado peruano la llegada de la nueva Tracker 2026, una SUV que ha evolucionado en diseño, conectividad y seguridad, consolidando su propuesta dentro de uno de los segmentos más competitivos del país. El modelo estará disponible en las versiones Tracker LTZ AT y Tracker RS AT, ampliando la oferta para distintos perfiles de usuario.

La nueva versión mantiene el enfoque de la marca en ofrecer un vehículo versátil, pensado para el uso diario, pero con atributos que mejoran la experiencia de conducción. En ese sentido, la Tracker apuesta por una combinación equilibrada entre eficiencia, desempeño y tecnología, adaptándose tanto a entornos urbanos como a recorridos fuera de la ciudad.

“Con la nueva Tracker buscamos ofrecer a nuestros clientes en Perú un SUV que combine tecnología intuitiva, seguridad avanzada y un desempeño eficiente, alineado con las necesidades de movilidad actuales. Esta renovación refuerza nuestro compromiso de seguir innovando en el segmento”, señaló Diego Novoa, Country Manager de General Motors en Perú.

Tecnología, conectividad y diseño renovado

La nueva Tracker incorpora un motor 1.2 litros turbo de tres cilindros que entrega 132 caballos de fuerza a 5.500 rpm y un torque de 190 Nm desde las 2.000 rpm, lo que permite una respuesta ágil y eficiente en ciudad. Este conjunto se complementa con una transmisión automática de seis velocidades y dirección eléctrica progresiva, elementos que contribuyen a una conducción más suave y estable.

Con mejoras en tecnología, conectividad y seguridad, el Chevrolet Tracker apunta a mantenerse como uno de los SUV compactos más atractivos del mercado.. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

En términos de diseño, la Tracker 2026 presenta una imagen más moderna y definida, con una propuesta estética que refuerza su carácter urbano. Destacan su frontal renovado, iluminación LED y detalles que aportan mayor sofisticación, así como aros de aluminio de 17 pulgadas que fortalecen su presencia en la vía. Sus dimensiones —4.270 mm de largo, 1.791 mm de ancho sin espejos y 1.627 mm de alto— ofrecen un balance adecuado entre espacio interior y maniobrabilidad, permitiendo transportar cómodamente hasta cinco ocupantes.

La cabina integra una pantalla táctil Chevrolet MyLink de 11 pulgadas junto con un clúster digital configurable de 8 pulgadas, ofreciendo una interfaz más intuitiva. A esto se suman compatibilidad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, conexión Wi-Fi con capacidad para varios dispositivos y cargador inalámbrico para smartphones.

El Chevrolet Tracker estrena una evolución estética que refuerza su carácter urbano, sin perder la versatilidad para el uso diario y los viajes en familia. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Además, la nueva Tracker integra OnStar, la plataforma tecnológica exclusiva de Chevrolet que brinda servicios avanzados de seguridad, conectividad y asistencia. Entre sus principales funcionalidades destacan la respuesta automática ante accidentes, asistencia en emergencias 24/7, localización y recuperación vehicular en caso de robo, diagnóstico remoto del vehículo, navegación asistida y servicios remotos a través de la aplicación MyChevrolet, como encendido del motor, bloqueo y desbloqueo de puertas y verificación del estado del vehículo. Además, OnStar ha incluido el servicio de emergencia para mascotas.

Seguridad y confort para la experiencia diaria

La Tracker incorpora seis airbags y un conjunto de asistencias a la conducción que incluyen frenado automático de emergencia, alerta de colisión frontal, alerta de punto ciego, control de tracción y asistente de arranque en pendiente, además de frenos ABS con distribución electrónica de frenado. Estas tecnologías se complementan con cámara de reversa, sensores de parqueo y una carrocería reforzada que aporta mayor protección a los ocupantes.

El interior ofrece materiales más agradables al tacto, asientos en ecocuero, climatización digital y un diseño orientado a maximizar la comodidad en cada trayecto. Asimismo, cuenta con una maletera con capacidad de hasta 393 litros, lo que refuerza su funcionalidad para el uso cotidiano y viajes.

La nueva Tracker 2026 ya está disponible a nivel nacional a través de la red de concesionarios en sus versiones LTZ AT y RS AT, con precios de lanzamiento de US$21.490 y US$22.990, respectivamente, e incluyen bono de financiamiento.