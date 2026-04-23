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El nuevo Chevrolet Tracker renueva su imagen con un diseño más moderno, líneas marcadas y una propuesta pensada para quienes buscan estilo y practicidad en la ciudad. (Foto: Fernando Roca)
El nuevo Chevrolet Tracker renueva su imagen con un diseño más moderno, líneas marcadas y una propuesta pensada para quienes buscan estilo y practicidad en la ciudad. (Foto: Fernando Roca)
/ Fernando Roca
Por Redacción EC

Chevrolet anunció en el mercado peruano la llegada de la nueva Tracker 2026, una SUV que ha evolucionado en diseño, conectividad y seguridad, consolidando su propuesta dentro de uno de los segmentos más competitivos del país. El modelo estará disponible en las versiones Tracker LTZ AT y Tracker RS AT, ampliando la oferta para distintos perfiles de usuario.

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