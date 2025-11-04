La reconocida pickup mediana Toyota Hilux se prepara para su salto evolutivo. Ha sido adelantada oficialmente con un vídeo teaser que anuncia su presentación mundial el próximo 10 de noviembre en Tailandia, tras meses de filtraciones, espías y especulaciones.

Diseño exterior

El adelanto muestra una parte frontal significativamente actualizada: los faros LED son más delgados y los grupos ópticos adoptan un estilo más afilado; el capó exhibe nuevos pliegues y la toma de aire inferior es más marcada, otorgándole una postura más imponente.

En el lateral, se mantienen los elementos característicos de la Hilux, cabina doble, pasos de rueda musculados, barra deportiva, mientras que en la parte trasera los pilotos adoptan una firma LED angular y el portón trasero incorpora un discreto spoiler‐integrado.

Manteniendo la mecánica

Aunque los cambios estéticos sean importantes, Toyota ha decidido conservar la arquitectura de la generación previa, revisando el chasis para lograr una mayor sensación de modernidad sin abandonar el espíritu de robustez. Se confirma que se empleará la plataforma tipo escalera (ladder-frame) del IMV y no la TNGA-F que utilizan modelos más grandes de la marca.

En cuanto a motorizaciones, la Hilux 2026 mantendría el bloque diésel 2,8 litros turbodiésel mild-hybrid con 201 hp y 500 nm, igual que el modelo saliente. Además, se espera que las versiones petroleras, como el 2,4 litros diésel y el 2,7 litros gasolina, queden fuera de la oferta inicial, mientras que a futuro podrían llegar variantes híbridas y eléctricas.

Dura competencia

La Hilux de nueva generación llega en un momento clave, en el que el segmento de las pickups medianas se ve cada vez más diverso y competitivo. Con rivales como la Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Isuzu D‑Max o la Mazda BT‑50, la Hilux pretende afianzar su liderazgo sabiendo que sus fortalezas históricas –durabilidad, reventa y versatilidad– seguirán presentes.

Expectativas en el mercado peruano

Para el mercado peruano, donde las pickups encuentran uso tanto en ciudad como en zonas rurales y rutas exigentes, la llegada de esta nueva Hilux podría suponer una opción más moderna sin perder la funcionalidad de siempre. Mejoras en materiales interiores, conectividad y asistencias a la conducción, anticipadas gracias a filtraciones de tableros, también potencian su atractivo.

En definitiva, la Hilux 2026 se perfila como una renovación estratégica: estética más sofisticada, mecánicas déjà vu pero revisadas, y una clara apuesta por mantenerse relevante en un segmento que evoluciona. El próximo 10 de noviembre será la fecha clave para conocerla en su totalidad.







