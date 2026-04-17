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SERES es una marca china de vehículos eléctricos premium fundada en 2016 (originalmente como SF Motors) dentro del SERES Group (antes Chongqing Sokon Industry Group, fundado en 1986). (Foto: Seres)
SERES es una marca china de vehículos eléctricos premium fundada en 2016 (originalmente como SF Motors) dentro del SERES Group (antes Chongqing Sokon Industry Group, fundado en 1986). (Foto: Seres)
/ Seres
Por Redacción EC

El fabricante chino Seres patentó recientemente un inodoro para sus carros controlado por voz. Si bien se trata de una propuesta poco convencional, denota que la industria automotriz está cada vez más enfocada en sumar tecnología y diferenciarse de la competencia.

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