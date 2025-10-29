Durante el Japan Mobility Show 2025, Lexus sorprendió al público con una visión renovada sobre el concepto de lujo y movilidad, marcada por la presentación del nuevo LS Concept, una propuesta que, según la marca, trasciende la tradicional estructura de sedán o SUV para convertirse en un auténtico “espacio de lujo”. La presentación estuvo a cargo de Simon Humphries, director de marca, quien destacó que la industria enfrenta un cambio de paradigma impulsado por las nuevas aspiraciones de los consumidores.

Desde su lanzamiento en 1989, el Lexus LS ha sido considerado el buque insignia de la firma japonesa. Sin embargo, Humphries reconoció que las reglas del mercado premium ya no giran exclusivamente alrededor de las carrocerías clásicas. “Los clientes buscan libertad, eficiencia y la posibilidad de gestionar su tiempo sin restricciones”, afirmó. El nuevo prototipo, equipado con seis ruedas, se orienta a maximizar espacio, privacidad y confort, ofreciendo una experiencia similar a un refugio móvil.

Además del LS Concept, la marca reveló dos modelos adicionales que exploran nuevos matices del lujo: el Lexus Sport Concept, enfocado en una conducción sensorial e inmersiva, y el LS Coupé Concept, destinado a equilibrar placer de conducción y comodidad para el pasajero. De acuerdo con Humphries, estas propuestas responden a un mercado cada vez más diverso, donde la aspiración ya no se limita a un único tipo de vehículo.

Lexus señala que el LS Concept no es un auto ni tampoco SUV. No obstante, tiene el estilo de un monovolúmen. (Foto: Diego Barrio de Mendoza) / Diego Barrio

El Lexus Sport Concept es una versión deportiva en la gama premium. (Foto: Diego Barrio de Mendoza) / Diego Barrio

También se presentó un SUV de lujo. (Foto: Diego Barrio de Mendoza) / Diego Barrio

La estrategia de Lexus se proyecta más allá del automóvil. La marca anunció iniciativas que buscan integrar la movilidad con infraestructura urbana, espacios privados autónomos para un solo usuario y soluciones de transporte aéreo y marítimo. En ese contexto, se resaltó la colaboración con Joby, empresa especializada en movilidad aérea personal, con quien Lexus trabaja para desarrollar aeronaves silenciosas, eficientes y capaces de redefinir la vida independiente.

Humphries adelantó también la exploración de un buque insignia autónomo orientado al disfrute, la desconexión y la aventura en el mar. Estas propuestas, aseguró, forman parte de un ecosistema de movilidad de 360 grados, concebido para romper los límites físicos de las ciudades y expandir las posibilidades de estilo de vida.

El dron volador de Lexus ha sido desarrollado junto a Joby. (Foto: Lexus) / Lexus

Para la marca, el lujo del futuro estará definido por la libertad, la privacidad y la capacidad de adaptarse a experiencias multidimensionales. “Cada individuo es su propia marca”, remarcó Humphries, reafirmando el compromiso de Lexus con la personalización, la exclusividad y la conexión directa con sus usuarios.

Con estos anuncios, Lexus busca posicionarse en la vanguardia del sector premium, diversificando su presencia y anticipando tendencias que prometen transformar la forma en que las personas se mueven, trabajan y habitan. Con un llamado a “descubrir” nuevos horizontes, la compañía ratifica su intención de liderar una nueva era donde el lujo trasciende la estética y se convierte en una experiencia integral.