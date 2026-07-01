Chevrolet Blazer 2026 (rojo) vs. Chevrolet Blazer 1996 (azul celeste). (Foto: IIHS)
Chevrolet Blazer 2026 (rojo) vs. Chevrolet Blazer 1996 (azul celeste). (Foto: IIHS)
/ IIHS
Por Redacción EC

Durante años existió la creencia de que “los autos antiguos eran más resistentes” por estar construidos con mayor cantidad de acero. Sin embargo, una reciente prueba de impacto realizada por el Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) demuestra que la verdadera fortaleza de un vehículo moderno no está en su rigidez, sino en su capacidad para absorber la energía del choque y preservar el habitáculo de los pasajeros.

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