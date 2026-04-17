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Esta es la tercera generación del Nissan X-Trail E-Power. (Foto: Nissan)
Esta es la tercera generación del Nissan X-Trail E-Power. (Foto: Nissan)
/ Nissan
Por Redacción EC

Nissan presentó un primer vistazo de la nueva generación de la X-Trail e-POWER, conocida como Rogue en Estados Unidos, durante su evento global Vision. El modelo será lanzado a fines de 2026 en Norteamérica y marcará la llegada de la tecnología e-POWER a uno de los productos más importantes de la firma japonesa.

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