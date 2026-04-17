Nissan presentó un primer vistazo de la nueva generación de la X-Trail e-POWER, conocida como Rogue en Estados Unidos, durante su evento global Vision. El modelo será lanzado a fines de 2026 en Norteamérica y marcará la llegada de la tecnología e-POWER a uno de los productos más importantes de la firma japonesa.
Nissan presentó un primer vistazo de la nueva generación de la X-Trail e-POWER, conocida como Rogue en Estados Unidos, durante su evento global Vision. El modelo será lanzado a fines de 2026 en Norteamérica y marcará la llegada de la tecnología e-POWER a uno de los productos más importantes de la firma japonesa.
Para el mercado peruano, este vehículo se identifica como X-Trail, SUV que actualmente ya tiene presencia local y que ahora evolucionará con una nueva propuesta híbrida de autonomía extendida.
La principal novedad es el sistema e-POWER de tercera generación. A diferencia de los híbridos convencionales, las ruedas son impulsadas por motores eléctricos, mientras que el motor a gasolina funciona únicamente como generador de energía. Con ello, Nissan busca ofrecer una conducción con sensación similar a la de un eléctrico, pero sin necesidad de enchufarlo.
Aunque la marca aún no reveló cifras oficiales de potencia, dimensiones o equipamiento, sí confirmó que la nueva X-Trail e-POWER tendrá versiones con tracción integral mediante doble motor eléctrico.
En paralelo, Nissan confirmó el regreso de la Xterra, SUV de chasis independiente orientada al uso fuera de pista. El modelo será fabricado en Estados Unidos y su llegada está prevista para fines de 2028. La estrategia apunta a reforzar la presencia de la marca en segmentos de alta demanda, como los SUV electrificados y los todoterreno tradicionales.
Con estos anuncios, Nissan anticipa una nueva etapa de renovación global, en la que combinará electrificación, tecnología y vehículos con enfoque recreacional. Para mercados como Perú, la futura X-Trail e-POWER podría convertirse en una de las novedades más relevantes de la marca en los próximos años.