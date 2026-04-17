Nissan presentó un primer vistazo de la nueva generación de la X-Trail e-POWER, conocida como Rogue en Estados Unidos, durante su evento global Vision. El modelo será lanzado a fines de 2026 en Norteamérica y marcará la llegada de la tecnología e-POWER a uno de los productos más importantes de la firma japonesa.

Para el mercado peruano, este vehículo se identifica como X-Trail, SUV que actualmente ya tiene presencia local y que ahora evolucionará con una nueva propuesta híbrida de autonomía extendida.

La principal novedad es el sistema e-POWER de tercera generación. A diferencia de los híbridos convencionales, las ruedas son impulsadas por motores eléctricos, mientras que el motor a gasolina funciona únicamente como generador de energía. Con ello, Nissan busca ofrecer una conducción con sensación similar a la de un eléctrico, pero sin necesidad de enchufarlo.

Aunque la marca aún no reveló cifras oficiales de potencia, dimensiones o equipamiento, sí confirmó que la nueva X-Trail e-POWER tendrá versiones con tracción integral mediante doble motor eléctrico.

Después de cesar su producción en 2015, el todoterreno Xterra regreserá y se producirá a finales del 2028 en Mississippi. (Foto: Nissan) / Nissan

En paralelo, Nissan confirmó el regreso de la Xterra, SUV de chasis independiente orientada al uso fuera de pista. El modelo será fabricado en Estados Unidos y su llegada está prevista para fines de 2028. La estrategia apunta a reforzar la presencia de la marca en segmentos de alta demanda, como los SUV electrificados y los todoterreno tradicionales.

Con estos anuncios, Nissan anticipa una nueva etapa de renovación global, en la que combinará electrificación, tecnología y vehículos con enfoque recreacional. Para mercados como Perú, la futura X-Trail e-POWER podría convertirse en una de las novedades más relevantes de la marca en los próximos años.