Durante décadas, fabricantes japoneses como Nissan fueron considerados referentes en eficiencia, calidad y desarrollo automotriz. Sin embargo, el avance de las marcas chinas en el mercado global está obligando a replantear viejas fórmulas. Tanto así que la propia Nissan ha admitido que está aprendiendo de China para acelerar la creación de sus futuros vehículos.

La compañía reveló que logró reducir prácticamente a la mitad el tiempo necesario para desarrollar un automóvil nuevo. Si antes el proceso demandaba alrededor de 55 meses, ahora puede completarse en apenas 26 meses gracias a una estrategia inspirada en los fabricantes chinos.

Detrás de este cambio hay un factor clave: la velocidad. Mientras muchas automotrices tradicionales continúan trabajando con ciclos de desarrollo de cuatro o cinco años, varias marcas chinas son capaces de lanzar nuevos modelos en menos de tres años y, en algunos casos, en poco más de 18 meses.

Según explicó el presidente global de Nissan, Ivan Espinosa, gran parte de este aprendizaje proviene de la experiencia de la marca en China junto a su socio local Dongfeng. Uno de los ejemplos más destacados es el sedán eléctrico N7, desarrollado en aproximadamente dos años y convertido en una referencia interna sobre cómo acelerar procesos sin sacrificar calidad.

Para lograrlo, Nissan ha incrementado el uso de inteligencia artificial en distintas etapas del desarrollo. La tecnología permite generar propuestas de diseño más rápidamente, optimizar estudios aerodinámicos y reemplazar una parte importante de las pruebas físicas por simulaciones virtuales. De acuerdo con la compañía, más del 60% de ciertos ensayos pueden realizarse digitalmente, reduciendo costos y tiempos de espera.

La decisión no llega por casualidad. En los últimos años, las marcas chinas han ganado terreno de forma acelerada gracias a vehículos eléctricos e híbridos cada vez más competitivos, tecnológicos y asequibles. La presión ha sido especialmente fuerte en el mercado chino, donde Nissan ha experimentado una importante caída en ventas frente al crecimiento de fabricantes locales.

De hecho, la propia compañía reconoce que China ha dejado de ser únicamente un mercado de ventas para convertirse en una fuente de innovación. La estrategia incluye desarrollar modelos específicamente para ese país y aprovechar posteriormente tecnologías, conocimientos y procesos en otras regiones del mundo.

El cambio refleja una transformación más profunda dentro de la industria automotriz global. Durante años, las marcas occidentales y japonesas fueron observadas como ejemplo por los fabricantes chinos. Ahora el flujo de conocimiento parece ir en sentido contrario.

La pregunta ya no es si las automotrices tradicionales pueden aprender de China, sino qué tan rápido serán capaces de hacerlo. En un mercado donde la electrificación avanza a toda velocidad, llegar tarde podría costar mucho más que perder una carrera tecnológica: podría significar perder relevancia en la industria del futuro.