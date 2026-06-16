Resumen

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Actualmente en la planta de Sunderland se fabrican el Nissan Qashqai, Juke y LEAF. (Foto: Nissan)
Actualmente en la planta de Sunderland se fabrican el Nissan Qashqai, Juke y LEAF. (Foto: Nissan)
/ Nissan
Por Redacción EC

Durante décadas, fabricantes japoneses como Nissan fueron considerados referentes en eficiencia, calidad y desarrollo automotriz. Sin embargo, el avance de las marcas chinas en el mercado global está obligando a replantear viejas fórmulas. Tanto así que la propia Nissan ha admitido que está aprendiendo de China para acelerar la creación de sus futuros vehículos.

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