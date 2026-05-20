Resumen

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El Hyundai Tucson es uno de los vehículos que cuenta con seguridad activa y conectividad (Foto: Fernando Roca)
El Hyundai Tucson es uno de los vehículos que cuenta con seguridad activa y conectividad (Foto: Fernando Roca)
/ Fernando Roca
Por Redacción EC

Dos preguntas están cambiando la forma de comprar un auto en el Perú: ¿qué tan seguro es antes de que ocurra el choque? ¿Y qué tan bien se conecta con mi vida digital? Hasta hace poco, el comprador peruano priorizaba el precio o el consumo de combustible. Hoy, el frenado autónomo, la cámara de 360 grados y la conectividad inalámbrica con el smartphone se han vuelto exigencias, no lujos.

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