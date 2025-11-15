Corona Capital 2025 inició con la potencia de Foo Fighters y más de 75 mil asistentes

La fiesta por los 15 años del Corona Capital, el festival que se ha convertido en uno de los más importantes de América Latina, comenzó a lo grande. Bandas como Foo Fighters y Queens of the Stone Age fueron los estelares de una primera fecha que convocó a más de 70,000 asistentes que vivieron con intensidad una jornada de más de 10 horas de música en vivo, donde el rock en inglés fue la gran estrella.

En el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana se han instalado cinco escenarios gigantes que recibirán hasta este domingo 16 de noviembre a una decena de artistas internacionales. El evento ofrece lo mismo que los grandes festivales del mundo: una cuidada apuesta de entretenimiento y un cartel musical de lujo, que se centra en lo indie y lo anglo, tanto en shows de bandas ya consagradas como en nuevas promesas.

El viernes, cuando se abrieron las puertas del evento, los motores se calentaron con la presencia de artistas como Circa Waves, Lucy Rose y Hollow Coves. Ya más avanzada la tarde aparecieron los 4 Non Blondes, banda noventera liderada por Linda Perry que se ha reunido para lanzar nuevo material, algunos de esos temas fueron parte de su show que cerró con su clásico tema “What’s Up”. La noche tenía prevista una avalancha de rock del bueno. Los Kaiser Chiefs lograron encender la energía del público gracias a los contagiantes movimientos de Ricky Wilson su vocalista que iba de un lado al otro del escenario para a los presentes con temas como “I Predict a Riot” y “Everyday, I love you Less and Less”.

En otro escenario, arrancaban los acordes de “I think I’m Paranoid” y Shirley Manson demostraba porque es una de las grandes ‘front woman’ de todos los tiempos. Garbage hizo un balance entre temas de sus más recientes álbumes y clásicos como “Cherry Lips”, que la banda dedicó a la comunidad LGBTQ+, y “I’m Only Happy When it Rains”, con la que cerraron un show en el que Shirley Manson aprovechó cada oportunidad para dialogar con el público. La cantante reflexionó sobre la situación política y social en los Estados Unidos y también hizo un mea culpa por no saber hablar español para comunicarse con sus fans de esta parte del mundo.

Al cierre de Garbage subieron al escenario principal los escoceses de Franz Ferdinand. La presencia escénica y carisma de Alex Kapranos marcó el show. Con temas como “Do You Want To” comenzó a volar la cerveza en clara señal de que el público estaba ya completamente enloquecido por los riffs de guitarra y golpes potentes de batería. Tras posar para las cámaras de sus fans, Alex anunció el tema “Take Me Out” y se despidió de los asistentes.

En el escenario Doritos, Josh Homme y compañía se apostaban frente al público con sus guitarras y bajos como armas, mientras las pantallas proyectaban visuales de colores oscuros. “Cómo están, motherf*ckers”, “qué tal, cabr*nes”, dijo el vocalista de los Queens of The Stone Age al iniciar su set con “Misfit Love”. Aunque la banda había cancelado su última presentación en México, su reencuentro con la audiencia local en el festival Corona Capital fue apoteósico. Desde un primer momento, el público se entregó a la música y no faltó el pogo intenso, gesto que fue celebrado por Josh: el vocalista destacó que esta era la última fecha de su tour mundial y que nada le alegraba más que cerrar la gira frente a un público tan efusivo. “Ustedes son la mejor audiencia del mundo”, dijo Homme.

A las 11 de la noche en punto, el escenario Corona recibió a la banda más esperada de la fecha: los Foo Fighters. Con un repertorio lleno de hits y temas hechos para rockear, el grupo presentó oficialmente en América Latina a Ilan Rubin, su nuevo baterista tras el deceso del músico Taylor Hawkins.

Los presentes enloquecieron con un setlist en el que no faltaron clásicos como “Hero”, “Learn to Fly”, “Walk” y “These Days”. A mitad del show, Dave Grohl preguntó quiénes ya habían estado en un show de los Foo Fighters. Gran cantidad de los presentes levantó las manos. Para los demás el músico dijo en tono irónico: si no se saben las letras de las canciones, solo es cuestión de que volteen y vean al cincuentón del lado que ya ha estado en algunos de los shows de los Foo Fighters y canten como él.

A la 1 de la mañana del sábado 15 de noviembre, los Foo se despidieron dejando la valla alta para los siguientes estelares del Corona Capital. Apenas ha comenzado este fin de semana lleno de música. Chappell Roan, Linkin Park y Deftones son algunos de los artistas que se vienen y que demuestran que, tras 15 años, este festival todavía tiene mucha historia por escribir.

El dato

El festival Corona Capital 2025 se puede seguir en vivo vía streaming de manera gratuita a través de la plataforma Vix+. También hay transmisiones especiales desde las plataformas oficiales del evento.