“Chainsaw-Man - Arco de Reze”: la película que el ‘Motosierra’ siempre mereció

Cuando muchos pensaban que el género shonen estaba perdiendo fuerza, Studio MAPPA volvió a demostrar por qué domina la industria contemporánea. Primero con “Jujutsu Kaisen” y ahora con “Chainsaw Man: La película – Arco de Reze”, el estudio japonés no solo expande el universo del icónico cazador de demonios, sino que también entrega una experiencia cinematográfica brutal, romántica y profundamente humana.

En Saltar Intro de El Comercio ya hemos visto la cinta que adapta uno de los arcos más importantes en la historia del manga de Tatsuki Fujimoto y esta es nuestra reseña.

La película retoma justo donde terminó la primera temporada del anime, evitando recaps innecesarios y sumergiendo al espectador en la siguiente etapa de la vida de Denji. Este adolescente, mitad humano y mitad motosierra, sigue atrapado entre sus instintos más básicos, su obsesión con Makima y su deseo imposible de vivir una vida “normal”. Sin embargo, todo cambia cuando aparece Reze, una misteriosa joven que lo hechiza bajo la lluvia y lo conduce hacia una historia de amor tan tierna como letal.

Entre el amor y la destrucción: la llegada de Reze

El “Arco de la Chica Bomba” —como se conoce en el manga de Tatsuki Fujimoto— se erige como uno de los pasajes más recordados de la obra por su equilibrio entre ternura y devastación. La cinta adapta este tramo con fidelidad y un ritmo impecable.

Reze (interpretada magistralmente por Reina Ueda) es una figura enigmática: su sonrisa dulce y su voz suave esconden un poder capaz de reducir una ciudad entera a cenizas. Su conexión con Denji nace de la inocencia y la curiosidad mutua. Juntos, viven pequeños momentos que rozan lo cotidiano —nadar en una piscina bajo la lluvia, compartir dulces en un festival, mirar fuegos artificiales— antes de que la inevitable tragedia los arrastre.

El director Tatsuya Yoshihara convierte estos momentos en poesía visual. Cada mirada, cada gesto y cada silencio entre Denji y Reze se sienten cargados de un deseo imposible, como si ambos supieran que su amor está destinado a explotar.

MAPPA demuestra su calidad de animación al máximo

Una de las mayores virtudes de “Chainsaw Man: La película – Arco de Reze” es su apartado técnico. MAPPA, criticado en el pasado por abusar del CGI, decide aquí dar un paso atrás y apostar por una animación 2D más fluida, orgánica y artesanal. El resultado es sencillamente deslumbrante.

Las escenas cotidianas están bañadas en una paleta vibrante, llena de colores cálidos y luces suaves que transmiten una calidez melancólica. En contraste, las secuencias de acción —especialmente los enfrentamientos entre Denji, Reze y el demonio del Tifón— son un despliegue de energía pura: coreografías dinámicas, planos imposibles y una sensación de velocidad que corta el aliento.

El trabajo de iluminación, el uso del movimiento de cámara y la composición visual evocan tanto el dinamismo de “Jujutsu Kaisen” como la locura estética de “Dorohedoro”. Pero aquí, MAPPA logra algo más: humanizar el caos.

Cada estallido, cada herida y cada destello de sangre se sienten como parte de un ballet macabro que no busca impresionar, sino emocionar. La violencia nunca es gratuita; es la forma en que Fujimoto expresa el dolor de estar vivo.

Reze y Denji: una historia de amor imposible

Aunque el filme está repleto de acción, lo que realmente sostiene la historia es su dimensión romántica y trágica. Denji, que en su simpleza solo anhela afecto, encuentra en Reze un espejismo de lo que siempre deseó: alguien que lo vea más allá de sus cadenas y su monstruosidad.

La relación entre ambos se desarrolla con una ternura inusual para una saga tan brutal. La película sabe cuándo detenerse, cuándo dejar respirar al espectador. Cada gesto entre los protagonistas tiene peso emocional, especialmente gracias al excelente trabajo vocal de Kikunosuke Toya (Denji), quien logra transmitir la inocencia, confusión y dolor de un joven que nunca aprendió lo que significa amar.

Pero Chainsaw Man no es un cuento de hadas. Fujimoto, fiel a su estilo, convierte ese amor en una tragedia inevitable. La dulzura inicial da paso al fuego, y el espectador queda atrapado entre la belleza y el horror de ver cómo dos seres rotos se destruyen mutuamente.

Un festín audiovisual con alma de pesadilla

El apartado sonoro de la película es, simplemente, magistral. Kensuke Ushio (ya conocido por su trabajo en A “Silent Voice” y “Chainsaw-Man” temporada 1) compone una banda sonora que transita entre lo etéreo y lo apocalíptico.

Sus melodías acompañan cada giro emocional con precisión quirúrgica: susurra con ternura durante los momentos románticos y estalla con percusiones caóticas en las batallas. Incluso los sonidos ambientales —la lluvia, los pasos, el zumbido de una motosierra— parecen diseñados para sumergir al espectador en un universo tan tangible como infernal.

Por su parte, el tema principal “Iris Out” de Kenshi Yonezu es un cierre perfecto: melancólico, épico y profundamente simbólico. Un recordatorio de que incluso en medio del desastre, el amor y el dolor pueden convivir en una misma melodía.

Una carta de amor al cine dentro del propio infierno

Uno de los momentos más bellos de la película ocurre cuando Denji y Makima asisten a un maratón de películas. Allí, entre risas y lágrimas, Denji comprende que el cine puede ser una razón para seguir viviendo. MAPPA rescata esa secuencia y la convierte en un homenaje al propio acto de mirar, de sentir y de soñar frente a una pantalla.

Esta metáfora se repite durante todo el filme: los fuegos artificiales, las luces de la ciudad, los reflejos en el agua... Todo remite a esa idea de que vivir y mirar son lo mismo. En ese sentido, “Chainsaw Man: La película – Arco de Reze” no solo es una adaptación fiel, sino también una reflexión sobre el poder del arte para transformar incluso a las criaturas más desesperadas.

Un espectáculo que equilibra caos, humor y emoción

Fujimoto siempre ha sabido combinar humor absurdo, acción visceral y drama existencial, y esta película lo demuestra con creces. La secuencia de Reze quitándose el pin de su cuello —para transformarse en una bomba viviente— es tan impactante como grotescamente divertida.

El guion se mueve entre la sátira y la tragedia con una soltura admirable, logrando que el espectador pase de reír a contener las lágrimas en cuestión de segundos. Esa mezcla explosiva es la esencia del universo “Chainsaw-Man”: lo sublime y lo repulsivo caminando de la mano.

El veredicto: una obra maestra para los fanáticos y los nuevos espectadores

“Chainsaw Man: La película – Arco de Reze” es un triunfo absoluto. No solo corrige las críticas de la primera temporada (particularmente su exceso de realismo visual), sino que también eleva el material original con un tratamiento cinematográfico impecable.

Yoshihara y su equipo transforman un arco de doce capítulos en una experiencia íntima y colosal al mismo tiempo. La película mantiene el ritmo, equilibra sus tonos y deja al espectador devastado, pero satisfecho.

Comparada inevitablemente con “Demon Slayer: Infinity Castle”, esta cinta se siente más audaz, más caótica y más emocionalmente honesta. Donde una busca la perfección visual, la otra abraza el desorden como parte de su identidad.

En tiempos donde los estudios repiten fórmulas, MAPPA apuesta por el riesgo y nos recuerda que el anime puede seguir siendo salvaje, impredecible y profundamente humano.

“Chainsaw Man: La película – Arco de Reze" se estrena este jueves 23 de octubre en todos los cines de Perú.