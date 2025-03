Cincuenta años no se cumplen dos veces y el equipo detrás de “Saturday Night Live” (SNL) lo sabe. Ideado por Lorne Michaels, el legendario programa de la TV estadounidense estrenó su primer episodio en octubre de 1975. Desde entonces han transcurrido más de 950 emisiones en las que el humor y los grandes personajes han sido elementos claves, sin dejar de lado el aporte musical.

A propósito de este último elemento, Ahmir Khalib Thompson, más conocido como Questlove, y el productor dominicano Oz Rodríguez, elaboraron un documental que compila los momentos musicales más saltantes a lo largo de medio centenar de temporadas transmitidas siempre en el inconfundible horario del sábado a las 11:30 P.M. (hora de la Ciudad de Nueva York).

“Son 50 años y buscábamos la forma de representar todos los géneros que han pasado por el programa, y hacerlo de una forma entretenida. No queríamos que esto parezca una clase de historia”, señala Rodríguez en una entrevista exclusiva para Saltar Intro de El Comercio a propósito de “Ladies & Gentlemen... 50 Years of SNL Music”, documental que puedes ver en Universal+ Latinoamérica.

Para dividir sus casi tres horas de duración, esta especie de mashup fue esquematizado en una especie de subtemas, con cierta preponderancia por el Hip Hop, pero también con una notable presencia del rock, el Pop y hasta la música contemporánea.

“Siempre quisimos plantear esto mediante subtemas, porque no hay ‘solo una’ historia en SNL. Por ejemplo, teníamos la historia del primer performance de Hip Hop en Estados Unidos, aunque también la presentación de Ashley Simpson, y todo lo que ocurrió alrededor. Así que esa fue la dinámica, y con la edición quisimos que cada capítulo fuese entretenido, que no se pierda la audiencia porque uno fuese mejor que otro”, añade.

UNA VIDA LIGADA A LA MÚSICA

Natural de República Dominicana, Rodríguez le debe tanto a Saturday Night Live como a la música en sí. El productor de 44 años es parte del crew del citado espacio desde la temporada 38. En este lapso de tiempo, ha sido testigo de múltiples procesos, desde la transformación de las audiencias, hasta el cambio en la forma de medir el rating, o incluso el surgimiento de las redes sociales.

En otra parte de su diálogo con Saltar Intro, Oz recuerda el primer gran impacto que sintió de parte de SNL. Fue como televidente y en el marco de la presentación de un grupo que marcó época, la emblemática banda liderada por Kurt Cobain en los noventa.

“Yo era fan de Nirvana, en 1991, y oí que el grupo iba a tocar en SNL. Decidí verlo, y también me terminó gustando el programa, por lo que me hice fanático. Así que la música me llevó a SNL. Y, pues, para mí siempre ha sido clave la música dentro del show y por eso fue llindo poder hacer este documental”, añade.

Además de la larga lista de mega estrellas que aparecen en “Ladies & Gentlemen... 50 Years of SNL Music”, es visible en el documental un intento por vincular siempre el humor de los sketchs con la música de los invitados, como si se tratase de elementos indesligables para entender la esencia de lo que muestra la pantalla. Todo en contextos no siempre fáciles: SNL se ha emitido tras guerras, en medio de campañas presidenciales, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, e incluso en medio de la pandemia del Coronavirus, que tuvo a Nueva York como mega foco de contagio.

LA MEJOR EXPOSICIÓN…PARA EL BIEN Y EL MAL

Resulta inevitable consultarle a Oz Rodríguez en torno a la personalidad y el llamado ‘ego’ de las estrellas que visitan Saturday Night Live semana a semana. El documental que ha trabajado junto a Questlove, ciertamente, tiene mucho glamour, sonrisas y ‘bling bling’, pero no le escapa en absoluto a lo otro: momentos tensos, reclamos y presentaciones difíciles que, en sus palabras, son también parte del show. Como ejemplo de extremos, el productor menciona a Adele y Kanye West.

“Este programa te puede cambiar la vida. Si haces una gran performance, si tocas dos canciones, y ‘conectas’ con el público, todo puede resultar genial, como pasó con Adele. Cuando ella fue a tocar, era una joven británica de 19 años, pero al terminar era Adele”, refiere.

Adele, la cantante británica que se lanzó al estrellato en SNL.

Rodríguez se refiere a la presentación que la cantante británica Adele tuvo el sábado 18 de octubre de 2008. Aquella noche, la nacida en Tottenham, interpretaría “Chasing Pavements” y “Cold Shoulder” sin imaginar que la agitada coyuntura política la terminaría beneficiando. Por ese entonces, John McCain y Barack Obama se disputaban la presidencia de los Estados Unidos, y todos parecían muy pendientes de la presentación de la aliada del primero, la conservadora Sarah Palin. Hasta ese entonces, ella solo había aparecido imitada por Tina Fey.

Aunque el talento de Adele es innegable, la corriente de alta audiencia de la época (más de 14 millones de espectadores, según sondeos) beneficiaron ampliamente a la cantante, quien pasó, literalmente, de la noche a la mañana, de ser una más, a la gran voz del momento.

“Sé que los ratings han cambiado, pero hoy también existe YouTube. Si una agrupación logra un espectáculo increíble en el show y luego lo suben a Internet, eso se puede hacer viral, lo cual te da mucho status”, sostiene el productor dominicano en otra parte de la entrevista con este Diario.

EL SHOW DEBE CONTINUAR

Aunque no todo siempre resulta según lo previsto, Saturday Night Live debe prevalecer aún incluso en los momentos de alta tensión. Y si con Adele las cosas parecían empujadas hacia arriba por la corriente política de la época, todo lo opuesto pasaría con Kanye West, el controvertido rapero, productor y empresario, siete veces invitado al programa sabatino de NBC, pero que en el último tiempo dejó huella no siempre por su talento.

En su última presentación, ocurrida en septiembre de 2018, el también conocido como Yeezy no solo se apareció con una gorra roja del movimiento MAGA “Make America Great Again” ligado a Donald Trump, sino que intentó emitir un discurso político en vivo, siendo cortado y, por supuesto, generando su pública molestia. Al respecto, Rodríguez recuerda que cada estrella siempre tiene una personalidad sumamente particular, pero no lo suficiente como para ‘detener la máquina’.

La más polémica de las presentaciones de Kanye West en SNL.

“Sí, Kanye fue el invitado más complicado, sin embargo, lo bueno del programa es que, por más caos que algún invitado traiga, el show que emitirse el sábado a las 11:30 p.m. sí o sí. Como dice Lorne Michaels, si tú te quieres ir, está bien, pero nosotros veremos qué hacer, porque el programa tiene que salir al aire .Tal vez porque todo es en vivo y tiene un horario, al final el drama se acaba y hay que subirse y tocar una canción”, reflexiona.

Finalmente, el premiado productor dominicano envía un mensaje a los jóvenes de Latinoamérica que sueñan con llegar a EE.UU. y, como pasó con él, conseguir un espacio en la televisión de primer nivel. “Les diría que todo se puede. A veces uno es su peor enemigo. Para mí es importante tratar de ser creativo todos los días. Y aunque a veces no estás trabajando en lo que te gustaría, lo importante es no olvidar tu objetivo,, porque este, tarde o temprano, llegará”.

Ladies & Gentlemen... 50 Years of SNL Music/UNIVERSAL PLUS

Sinopsis: 50 años de música en vivo, parodias musicales, sketches musicales y, sobre todo, 50 años de actuaciones musicales legendarias de algunos de los mejores artistas de todos los tiempos.

Directores: Questlove, Oz Rodríguez

Elenco: Lorne Michaels, Howard Shore, Adele, Mick Jagger