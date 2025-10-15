“Monstruo: La historia de Ed Gein” cumple su propósito de traer la historia de un criminal, conocido como el “Carnicero de Plainfield”, interpretado por Charlie Hunnam en la serie de Netflix. El título se encuentra en la lista de las series más vistas de la plataforma en la semana del 13 de octubre.

Trailer oficial de “Monstruos: la historia real de Ed Gein”

¿Quién fue Ed Gein en la vida real?

Edward Theodore Gein nació el 27 de agosto de 1906 en Wisconsin y murió en 1984. Vivió gran parte de su vida en una granja aislada en el pueblo de Plainfield, junto a su madre, Augusta, una mujer impresionantemente religiosa, como lo fabrica la serie de Netflix.

Autoritaria con Gein, su madre inculcó en él una visión enfermiza del pecado y la sexualidad. Tras la muerte de Augusta, su hijo quedó sin parientes que lo acompañen, sumido en la soledad y en una creciente obsesión con la muerte. Esto se revela en varios libros que documentan el caso, como “Deviant: The Shocking True Story of Ed Gein, the Original ‘Psycho’” de Harold Schechter.

La historia criminal de Ed Gein salió a la luz en 1957, cuando la policía lo arrestó tras la desaparición de Bernice Worden. En el registro de su casa, los oficiales encontraron una escena de pesadilla, donde había restos humanos, objetos fabricados con piel y huesos, máscaras hechas de rostros humanos y mobiliario cubierto con partes de cuerpos exhumados. Más adelante, el hombre confesó haber asesinado a Worden y a otra mujer, Mary Hogan, además de desenterrar numerosos cadáveres de los cementerios locales.

Declarado mentalmente insano, fue internado en instituciones psiquiátricas por el resto de su vida. Por tener una personalidad tenebrosa, su caso inspiró personajes icónicos, como Norman Bates en “Psicosis” de Alfred Hitchcock. La serie de Netflix intercala escenas del rodaje de la película con la historia docudramática del asesino.

Otras personajes que muestran la psique de Gein son Leatherface en “La masacre de Texas” y Buffalo Bill en “El silencio de los inocentes”. El hombre se convirtió en un símbolo del horror en el cine, y también un espejo oscuro de la mente humana.

Por su parte, “Monstruos: la historia real de Ed Gein” amplifica ciertos aspectos de su vida en el drama, como usualmente pasa con la antología que antes retrató los casos de Jeffrey Dahmer y Lily y Erik Menéndez. Por ejemplo, la serie introduce relaciones sentimentales de Gein que no tienen respaldo histórico, como una supuesta conexión romántica con una mujer llamada Adeline Watkins, mencionada por algunos tabloides pero nunca confirmada. También utiliza el personaje de una historieta nazi y recrea las alucinaciones del trauma del Holocausto en la mente del personaje enfermo.