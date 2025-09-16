“Demon Slayer: Infinity Castle” Parte 2: Lista de peleas que habrán en la película

El estreno de “Demon Slayer: Infinity Castle” ha dejado muy emocionado a más de uno y muchos se están preguntando cuáles serán las peleas que verán en la continuación así que si no estás al día en el manga y solo ves el anime, te recordamos que esta nota estará llena de spoilers.

Peleas de “Demon Slayer: Infinity Castle” Parte 2

Kanao e Inosuke vs. Douma (Luna superior 2)

Mitsuri Kanroji e Iguro Obanai vs. Nakime (Luna superior 4)

Muichiro Tokito, Gyomei Himejima, Genya y Sanemi Shinazugawa vs. Kokushibou (Luna superior 1)

Detalles de cada pelea

Kanao Tsuyuri e Inosuke Hashibira vs. Doma, la Luna superior 2

Esta es una de las peleas más esperadas y emotivas. Kanao e Inosuke se enfrentan al demonio que mató a Kanae Kocho, la hermana mayor de Shinobu. La lucha es intensa, ya que Doma es increíblemente poderoso y utiliza técnicas de hielo que complican el combate. Shinobu Kocho también tiene un papel crucial en esta batalla, incluso después de su muerte.

Obanai Iguro y Mitsuri Kanroji vs. Nakime, la Luna superior 4

Esta es una de las primeras y más estratégicas batallas dentro del Castillo Infinito. Los Pilares del Amor y la Serpiente se enfrentan a Nakime, la Luna Superior que manipula el castillo. Aunque Nakime no tiene una fuerza física abrumadora, su habilidad para cambiar la estructura del espacio y separar a los cazadores de demonios es su mayor ventaja. La pelea se enfoca en cómo los Pilares deben coordinarse para superar un laberinto en constante cambio mientras intentan acorralar a un oponente que puede aparecer en cualquier lugar. Esta batalla es crucial, ya que si no logran derrotarla, la estrategia del Cuerpo de Cazadores de Demonios fracasará por completo.

Gyomei Himejima, Muichiro Tokito, Genya y Sanemi Shinazugawa vs. Kokushibo, la Luna superior 1

Es una de las batallas más difíciles para los Cazadores de Demonios. El Pilar de la Roca, Gyomei, y el Pilar de la Niebla, Muichiro, se enfrentan a Kokushibo, el serrucho más antiguo y poderoso, y el hermano gemelo del primer usuario de la Respiración Solar. Esta pelea destaca por el inmenso poder de Kokushibo y el trabajo en equipo de los Pilares.

Después de la dura batalla de Muichiro y Gyomei, el Pilar del Viento, Sanemi, se une a la lucha. Su personalidad impulsiva y su estilo de pelea agresivo se combinan con la estrategia de los otros Pilares para intentar derrotar a esta Luna Superior, en una de las peleas más visualmente impactantes del manga. Genya también juega un papel importante en esta batalla.

Es probable que la película se centre en estos enfrentamientos principales, ya que son cruciales para la trama y consumen muchos capítulos del manga. El ritmo de las películas de “Demon Slayer” es rápido, por lo que estas batallas serán adaptadas con una animación de altísima calidad.

